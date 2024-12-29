Эксперты маркетплейса «Профи.ру» провели опрос и выяснили, каких новогодних традиций придерживаются россияне. Большинство (72%) жителей страны уверены, что необычные ритуалы способны создать яркие воспоминания, а также добавить волшебства и ощущение сказки. В то же время 19% респондентов предпочитают классические ритуалы.

Самой известной и популярной традицией является сжигание написанного на салфетке желания. В новогоднюю ночь этим занимаются не менее 15% россиян. Также распространен ритуал, когда из окна выбрасывают старую одежду и обувь. Так поступают 12% опрошенных.

9% россиян рассказали, что запекают в пироге монету, чтобы приманить удачу. Для 8% традицией является установка елки вверх ногами, а для 7% — хранение валенок в морозилке для привлечения благополучия.

Россияне также планируют лепить снеговика на балконе, раздавать соседям мандарины, готовить вареники с предсказаниями и оставлять пустую тарелку на праздничном столе. В то же время 37% опрошенных сообщили, что предпочитают придерживаться классических ритуалов, не пробуя ничего нового.

Эксперты отметили, что некоторые традиции, которые долгое время считались неотъемлемой частью Нового года, начинают терять популярность. Так, запуск фейерверков и пиротехники наскучил 25% россиян. Еще 21% не хотят смотреть телевизор в новогоднюю ночь. 16% считают устаревшей традицию загадывать желания под бой курантов.

Часто предпочтения в ритуалах зависят от профессии. Например, электрики (14%) хранят валенки в морозилке, так как считается, что этот обряд приносит стабильность и порядок в их работе. Сантехники (11%) предпочитают выбрасывать старую обувь или одежду из окна, веря, что таким образом избавляются от засоров и других профессиональных проблем.

У клинеров (10%) есть традиция оставлять за дверью кусок хлеба для духов дома, надеясь, что этот жест привлечет не только удачу, но и больше заказов в новом году. Массажисты (9%) ставят елку вверх ногами, чтобы символически «перевернуть» усталость клиентов в позитивную энергию.

Дизайнеры (8%) и стилисты (7%) чаще других сжигают список проблем, написанный на салфетке, чтобы открыть путь для новых креативных идей и вдохновения. Нутрициологи (6%) выбирают запекание монеты в пироге как символ достатка и здоровья, а тренеры (5%) лепят снеговиков на балконе, привлекая стабильность и успех для своей команды.

Ранее аналитики рассказали, как россияне создают себе новогоднее настроение перед праздниками. Для этого 44% заранее начинают украшать свои дома к празднику, а 32% — включают новогоднюю музыку.