Компания Huawei открыла исходный код моделей из своей флагманской серии Pangu. Этот шаг направлен на ускорение развития ИИ-технологий и повышение их доступности для широкого круга разработчиков и исследователей. Решение Huawei следует за аналогичным действием со стороны конкурента, компании Baidu, которая ранее открыла свою модель Ernie 4.5.

В рамках инициативы Huawei предоставит доступ к двум ключевым моделям. Первая — это языковая модель Pangu 7B с 7 млрд параметров. Вторая, более мощная, — Pangu Pro MoE с 72 млрд параметров. Открытие таких мощных инструментов демонстрирует стремление компании укрепить свои позиции на глобальном рынке ИИ и создать сильное сообщество вокруг своих разработок.

Вместе с моделями компания также открывает технологию их вывода (инференса). Эта технология специально оптимизирована для работы на чипах Huawei Ascend. Такой подход позволяет не только предоставить доступ к алгоритмам, но и обеспечить их эффективную работу на собственном оборудовании. Этот ход может увеличить спрос на чипы Ascend и создать замкнутую экосистему продуктов Huawei.

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Компоненты для более крупной модели Pangu Pro MoE 72B уже доступны для загрузки. Разработчики могут найти веса модели, базовый код для вывода и инструменты для работы с алгоритмами MoE на платформе GitCode. Это позволяет немедленно начать эксперименты и интеграцию технологии в свои проекты.

Модель Pangu 7B будет выпущена в ближайшее время. Этот поэтапный выпуск позволяет компании грамотно управлять процессом и оказывать поддержку сообществу.