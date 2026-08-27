Компания Hugging Face представила Microduck — миниатюрного двуногого робота-утку. Он умеет ходить, петь, подбирать небольшие предметы клювом и кататься на специальных роликах. Предзаказы уже открыты: на старте Microduck стоит $399 без учета налогов и доставки, а первые партии компания планирует отправить покупателям до 25 декабря 2026 года.

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Высота Microduck — около 25 см, вес — примерно 770 г. Рук у него нет: небольшие предметы робот захватывает подвижным клювом. В корпус встроены камера, микрофоны, динамик, лидар, модули Wi-Fi и Bluetooth. В демонстрациях Hugging Face Microduck поднимает с пола носок, самостоятельно встает после падения, удерживает равновесие, когда его толкают, и катается на роликах. Сами ролики продаются отдельно — в наборе аксессуаров за $39.

Главная особенность Microduck — возможность обучать его новым движениям. Hugging Face позиционирует робота как доступную платформу для экспериментов с «физическим ИИ» — алгоритмами, которые управляют устройствами в реальном мире. Модель управления сначала обучают методом подкрепления в симуляторе, а затем переносят на реального робота. Программные инструменты для обучения опубликованы с открытым исходным кодом, однако конструкция и электроника Microduck под свободной лицензией не распространяются.

Microduck стал вторым потребительским роботом Hugging Face после Reachy Mini. Компания, известная прежде всего своей платформой для ИИ-моделей, расширяет присутствие в робототехнике: в апреле 2025 года она приобрела французскую Pollen Robotics, чья команда разработала Microduck. Серийным производством новинки занимается китайская Seeed Studio.

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