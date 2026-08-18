Владельцы детских ИИ-роботов Moxie, созданных американской компанией Embodied, столкнулись с потерей доступа к устройствам после закрытия разработчика. Часть пользователей попыталась сохранить роботов с помощью стороннего проекта OpenMoxie, однако и после перезапуска продукта его новый владелец прекратил работу.

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Небольшого робота-компаньона Moxie с искусственным интеллектом и экраном вместо лица, позиционирующегося как помощника для детей в развитии общения и социальных навыков, выпустили на рынок в 2020 году. Устройство разговаривало с ребенком, реагировало на его действия, запоминало интересы и проводило игровые занятия.

Интерес к Moxie был связан не только с функциями игрушки. Исследователи социальных роботов изучают их использование в работе с детьми с аутизмом и другими особенностями развития. Отдельные эксперименты показывали улучшение зрительного контакта и способности начинать разговор после занятий с роботами. При этом обзоры исследований указывают на небольшие выборки и недостаток данных, которые позволили бы говорить о стабильном терапевтическом эффекте.

У некоторых детей при этом возникала сильная эмоциональная привязанность к Moxie. Десятилетний Ксандер из Нью-Йорка рассказывал роботу о Minecraft и своей коллекции игрушек и обращался к нему, когда хотел поговорить. У его старшего брата Эйдана опыт оказался другим: робот плохо справлялся с особенностями его речи, а задержки между репликами раздражали ребенка.

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Важной частью работы Moxie была персонализация. Робот учитывал интересы ребенка и предыдущие разговоры, поэтому для его работы требовались данные о поведении и общении пользователя. Embodied заявляла, что не хранила необработанные аудио- и видеозаписи и значительную часть информации обрабатывала локально. Однако случаи утечек данных из других ИИ-игрушек усилили вопросы о безопасности подобных устройств в детских домах.

В 2024 году Embodied прекратила деятельность, после чего зависимые от ее серверов Moxie перестали нормально работать. Владельцы начали искать способы восстановить устройства. Технический директор компании Джастин Бегтол создал OpenMoxie — проект с открытым исходным кодом, который позволил части пользователей перенести программное обеспечение робота на другую инфраструктуру.

В 2025 году Moxie вернулся на рынок после появления нового владельца проекта. Обновленную версию тестировали в том числе Ксандер и его отец. Однако позднее новая компания также объявила о прекращении работы и предложила пользователям удалить данные и перейти на OpenMoxie.

История Moxie стала одним из примеров рисков, связанных с ИИ-компаньонами. Для обычной электронной игрушки закрытие серверов означает потерю части функций, но для робота, с которым ребенок успел установить эмоциональную связь, последствия могут быть гораздо серьезнее. Поэтому вместе с развитием таких устройств возникает вопрос об их долгосрочной поддержке и безопасном завершении работы.

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