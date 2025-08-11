Примерно каждый пятый российский застройщик рискует обанкротиться, но катастрофы в отрасли пока нет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям». Он отметил, что срок ввода 19% проектов уже перенесен.

Александр Кряжев / РИА Новости

«Эти 19% девелоперов находятся в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся — они могут и достроить. Но если ситуация с ключевой ставкой протянется еще полгода, если не будет притока денег в отрасль, если граждане не будут продолжать вкладываться в недвижимость, если не будет поддержки ипотеки — то таких девелоперов будет более 30%. И мы этого очень сильно опасаемся», — сказал он.

Государство продлило мораторий на банкротство девелоперов, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков и сохранить доверие к рынку недвижимости. Более 85% объектов 2025 года идут в срок, хотя по проектам 2026 года ситуация хуже.

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики доля льготной ипотеки выросла до 80%, а рыночная сократилась до 20%, отметил вице-премьер. Без бюджетной поддержки рынок мог бы схлопнуться, приведя к гигантским потерям, но ситуацию удалось стабилизировать.

Хуснуллин подчеркнул, что поддержка жителей через ипотеку — приоритет, поскольку без нее невозможно обновить жилой фонд. Он также отметил, что в стране свыше 4 трлн кв. м недвижимости, половина из которых — квартиры. При этом многие дома построены в 1960-х годах, и они подходят к концу эксплуатации. «Если мы сейчас не будем обновлять жилье, не создадим систему его обновления, у нас произойдет массовое разрушение жилого фонда», — добавил вице-премьер.

Он считает оптимальной ипотечную ставку в 5–6% при ключевой ставке ЦБ в 4%, как в 2021 году, когда дотации почти не требовались. Когда у человека есть ипотека, это заставляет его работать больше, отметил он. Хуснуллин также отверг идею новых ограничений по семейной ипотеке, например отмену в крупных городах, считая их несправедливыми.