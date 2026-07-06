Hyundai Motor показала человекоподобного робота Atlas на чемпионате мира по футболу 2026 года. Выступление во время матча плей-офф стало первой публичной демонстрацией возможностей серийной версии робота в реальной среде после ее презентации на выставке CES в январе.

Boston Dynamics/YouTube

Во время матча 1/8 финала между Бразилией и Норвегией на стадионе Нью-Йорк/Нью-Джерси Atlas прошел через тоннель для игроков, повторил несколько футбольных празднований и передал церемониальный мяч судье. Робот, разработанный принадлежащей Hyundai компанией Boston Dynamics, воспроизвел в том числе серферский жест бразильского форварда Матеуса Куньи и знаменитое празднование Сон Хын Мина с воображаемой камерой.

Выступление стало кульминацией кампании School of Football — серии видеороликов, рассказывающих о том, как Atlas осваивал сложные атлетические движения, включая обманный удар Ghost Rabona, которым в свое время владели такие легенды футбола, как Пеле и Диего Марадона.

Hyundai Motor Group планирует к 2028 году создать в США мощности для выпуска до 30 тыс. человекоподобных роботов в год, а первые Atlas направить на свои заводы в Джорджии. Демонстрация на открытом стадионе одновременно стала испытанием вне привычной лабораторной среды. На траве роботу приходится подстраиваться под мягкость и неровность поверхности, сохранять равновесие и учитывать риск скольжения, с которым он не сталкивается на ровном бетонном полу.

Руководитель направления поведенческой робототехники Boston Dynamics Альберто Родригес рассказал Bloomberg News, что Atlas научился стабильно воспроизводить заданные движения и корректировать их при изменении обстановки. По его словам, обучение в симуляции можно масштабировать, а затем переносить полученные навыки на реального робота.

Родригес добавил, что подобные демонстрации помогают сделать робототехнику понятнее широкой аудитории и показать возможные сценарии ее применения. По его оценке, сначала человекоподобные роботы изменят производство, а в течение следующего десятилетия начнут заметнее входить в повседневную жизнь.

Планы Hyundai уже встретили сопротивление работников, которые опасаются сокращения рабочих мест из-за автоматизации. Южнокорейский профсоюз компании потребовал, чтобы внедрение человекоподобных роботов согласовывалось с сотрудниками, а в июне большинство его членов поддержали забастовку. Одним из требований стало более широкое участие работников в решениях по внедрению ИИ и автоматизированных систем.

По словам Родригеса, футбол позволил показать возможности Atlas в понятной и зрелищной форме, но работа над такими выступлениями не сводится к развлечению. Координацию движений, сохранение равновесия и способность реагировать на меняющуюся поверхность впоследствии можно использовать при обучении робота производственным задачам.

Демонстрация Atlas прошла на фоне усиливающейся конкуренции на рынке человекоподобных роботов. Hyundai готовит Atlas к работе на заводах с 2028 года, тогда как Tesla развивает собственный проект Optimus. Обе компании стремятся выйти за пределы традиционного автомобильного бизнеса, однако до массового и экономически оправданного внедрения человекоподобных роботов отрасли еще предстоит доказать их надежность и практическую пользу.

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