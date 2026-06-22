Американский робототехнический стартап Figure AI сообщил, что гуманоидных роботов в компании стало больше, чем сотрудников. Об этом в соцсети X заявил генеральный директор Figure AI Бретт Адкок, опубликовав график соотношения людей и машин с 2022 года по второй квартал 2026-го.

X/@adcock_brett

Судя по графику, число роботов оставалось близким к нулю до первого квартала 2025 года, когда компания запустила собственное производство. После этого показатель резко пошел вверх — к концу 2025 года Figure AI выпустила более 100 роботов, а к середине 2026-го парк достиг примерно 740 единиц. Штат за тот же период рос заметно медленнее: с нуля в 2022 году до 400 человек к концу 2025-го и примерно 650−660 сотрудников к 2026 году.

Figure AI разрабатывает платформу гуманоидных роботов для промышленного применения. Несколько недель назад компания провела публичный эксперимент. Робот Figure 03 соревновался со стажером в восьмичасовой смене по сортировке посылок. Человек выиграл, однако Адкок заявил, что это был последний раз, когда сотрудник победил в таком противостоянии.

Figure AI — один из заметных примеров новой волны автоматизации в технологическом секторе. По данным платформы Layoffs.fyi, с начала 2026 года работы лишились около 119,5 тыс. сотрудников технологических компаний по всему миру. Крупные игроки, включая Amazon и Meta*, уже проводили масштабные сокращения и перенаправляли ресурсы на развитие ИИ.

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Рынок гуманоидных роботов быстро становится все более конкурентным. Tesla разрабатывает робота Optimus и готовится к его коммерческому запуску, а китайские Unitree и Agibot активно продвигают более доступные и технологичные модели. Сооснователь Tesla и владелец SpaceX Илон Маск неоднократно говорил, что массовое распространение гуманоидных роботов может вывести экономику на новый уровень.

Динамика Figure AI пока указывает на ускорение: график не показывает признаков замедления. Если тенденция сохранится, разрыв между числом роботов и сотрудников будет расти. Отдельно Адкок опубликовал фотографию десятков гуманоидных роботов в упаковочных коробках с подписью «Power On». В контексте заявлений компании это выглядит как символическое обозначение нового производственного цикла.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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