Компания «Рубрик», производящая конструкторы, приобрела 100% разработчика мобильных и браузерных игр «Девгейм», ориентированного на детскую и семейную аудиторию. О сделке, финансовые параметры которой не раскрываются, сообщил гендиректор «Рубрика» Айнар Абдрахманов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В компании рассматривают покупку как шаг к формированию расширенной экосистемы, где физические игрушки, образовательные продукты и цифровые сервисы объединяются в единую модель взаимодействия с аудиторией. Игровые разработки планируется встроить в существующую линейку детского контента и образовательных решений.

Управление игровым направлением в составе «Рубрика» сохранит сооснователь «Девгейма» Елена Наумова. Она будет отвечать за развитие продуктов внутри объединенной структуры и масштабирование существующих проектов.

«Рубрик-ОД» создана в 2023 году и выпускает конструкторы, в том числе по лицензиям франшиз Atomic Heart и «Чебурашка», а также по заказу крупных компаний — от «Северстали» и Burger King до «Додо пиццы» и «Кинопоиска». Помимо производства компания развивает собственные офлайн-магазины.

Контрольный пакет «Рубрика» принадлежит Айнару Абдрахманову — 74,2%. Среди миноритариев — представители маркетплейса Ozon, креативной индустрии и электронной коммерции. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка компании составила 370,6 млн руб., чистая прибыль — 6,6 млн руб.

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«Девгейм» специализируется на мобильных играх по мотивам популярных детских брендов, включая «Фиксики», «Три кота» и «Синий Трактор». До сделки единственным владельцем оставалась Елена Наумова. Выручка компании за 2025 год составила 17,2 млн руб.

Оценки стоимости сделки на рынке различаются. По расчетам экспертов, сумма могла находиться в диапазоне 35–70 млн руб., с учетом лицензий и накопленных партнерств с правообладателями детского контента.

Участники рынка отмечают, что сделка вписывается в общий тренд: производители игрушек переходят к модели комплексных экосистем, объединяющих физический продукт и цифровые сервисы. В качестве ориентиров приводятся международные и российские кейсы, где компании развивают собственные игровые платформы и медийные продукты вместо узкой продуктовой линейки.

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