Популярная игровая платформа Roblox оказалась под прицелом американского правосудия. Округ Лос-Анджелес подал иск против компании, обвинив ее в том, что она не смогла защитить детей от опасного контента. Это далеко не первый подобный скандал вокруг платформы, позиционирующей себя как безопасное место для юных пользователей.

В иске утверждается, что корпорация публично называет себя безопасным цифровым пространством для творчества, но реальность выглядит иначе. По данным округа, дети в Лос-Анджелесе неоднократно сталкивались в Roblox с откровенно сексуальными материалами, эксплуатацией и грумингом.

Компанию обвиняют в том, что ради прибыли она игнорирует безопасность несовершеннолетних и не внедряет эффективные системы модерации и проверки возраста, несмотря на громкие обещания.

За последний год Roblox предпринял некоторые шаги для усиления защиты, включая обязательное подтверждение возраста через распознавание лиц. Однако это не помогло избежать новых исков. Аналогичные претензии к платформе уже предъявлены в Джорджии, Луизиане, Техасе, Флориде и Кентукки.

В компании ранее заявляли, что все иски касаются событий пятилетней давности, а сегодня платформа полностью соответствует стандартам безопасности. В официальном ответе на иск Roblox заявил о категорическом несогласии с обвинениями и намерении защищаться в суде.

Представители компании утверждают, что безопасность остается их главным приоритетом: на платформе работают передовые системы мониторинга вредоносного контента, а пользователи не могут обмениваться изображениями через чат, что исключает одну из самых распространенных схем злоупотреблений. Нарушителей правил оперативно блокируют, компания тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

В России Roblox заблокирован с 3 декабря 2025 года. Роскомнадзор обнаружил на платформе контент с пропагандой экстремизма и терроризма, призывами к насилию, а также материалы ЛГБТ*-тематики.

Спустя две недели после блокировки представители компании выразили готовность выполнить требования российского законодательства, однако в январе регулятор заявил, что оснований для восстановления доступа пока нет.

*ЛГБТ — движение признано экстремистским и запрещено в России.

