Игровой стол, школа ремесел и отель с детективными ужинами — на первый взгляд, между этими проектами нет ничего общего. Но все они строятся вокруг одной идеи — дать людям больше поводов оторваться от экранов и проводить время вместе в офлайне.

Jud Mackrill, Unsplash

От фитнес-зеркала к игровому столу

Бринн Патнэм и Тристан Уокер уже знают, как строить компании с нуля и доводить их до продажи крупным игрокам. Патнэм, бывшая профессиональная балерина, основала фитнес-компанию Mirror и менее чем через три года продала ее Lululemon за $500 млн. Уокер создал бренд мужской косметики Walker & Company Brands, который примерно через пять лет приобрела Procter & Gamble. Стороны не раскрывали сумму сделки, но СМИ оценивали ее в $20−40 млн.

После продажи компаний предприниматели выбрали для следующих проектов совсем другие сферы. Но логика у них оказалась схожей. В центре обоих новых бизнесов — продукты и пространства, которые собирают людей вместе, а не оставляют человека один на один с экраном.

Патнэм основала Board — стартап, который разрабатывает 24-дюймовый интерактивный стол для совместных игр. Поверхность распознает не только прикосновения, но и физические предметы, которые на нее ставят. Они становятся частью игровой механики. Например, модель космического корабля может запускать определенное действие, а нож — разрезать виртуальный объект.

Board рассчитан сразу на нескольких игроков. За одним столом могут играть люди разного возраста и с разным уровнем подготовки, при этом им не приходится осваивать сложные контроллеры.

На идею Board повлиял и личный опыт Патнэм. После рождения детей она заметила, что существующие игровые устройства плохо подходят для совместного досуга людей разных поколений. Так предпринимательница пришла к обратной по сравнению с Mirror логике. Если фитнес-зеркало помогало человеку тренироваться дома в одиночку, то Board, наоборот, должен собирать людей за одним столом.

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Ремесла вместо еще одного экрана

У Тристана Уокера была другая отправная точка. Его компания Heirloom Craft приобретает и развивает школы, где люди осваивают традиционные ремесла. Первым проектом стала школа работы с кожей в Сан-Франциско, созданная американским мастером, который сотрудничал с Hermès.

Уокер считает, что за последние десятилетия в США ослабла сама традиция обучения ремеслам. Производство переместилось за пределы страны, ручной труд утратил часть прежнего престижа, а вместе с этим ослабла и традиционная модель передачи навыков от мастера к ученику.

Heirloom пытается вернуть интерес к такому формату обучения. По словам Уокера, в первую школу компании приходят не только те, кто хочет сменить профессию, и не только пенсионеры. Заметную часть аудитории составляют молодые специалисты из технологической отрасли, которым хочется поработать руками, получить новый творческий опыт и хотя бы на время отложить смартфон.

Поводы выйти из дома

Похожие проекты запускают и другие предприниматели. Основатель Bonobos Энди Данн создал стартап Pie. Сначала это был сервис для поиска друзей и мероприятий, но со временем он превратился в платформу, вокруг которой формируются постоянные сообщества. Пользователи могут объединяться, например, в беговые клубы или группы для совместного просмотра спортивных матчей.

Одри Гельман, ранее основавшая Wing, теперь развивает Six Bells Countryside Inn в долине Гудзона. В небольшом отеле на 11 номеров регулярно проходят детективные ужины в формате murder mystery. Гости становятся участниками общего сюжета, в ходе которого один из персонажей «погибает».

По описанию New York Times, необычный формат становится поводом для знакомств между гостями. После таких вечеров они продолжают общаться в баре далеко за полночь и обмениваются контактами с людьми, с которыми до ужина не были знакомы.

Почему предприниматели возвращаются к офлайну

Интерес к таким проектам растет на фоне более широкой проблемы — дефицита социальных связей. В 2025 году комиссия Всемирной организации здравоохранения по социальным связям назвала одиночество одной из глобальных проблем общественного здравоохранения. По ее оценке, с одиночеством сталкивается примерно каждый шестой человек в мире.

Наиболее крупный проект в этом направлении связан с Адамом Нойманном, одним из основателей WeWork. Его компания Flow работает в сфере жилой недвижимости и делает акцент на создании физических пространств для взаимодействия между людьми. Проект привлек более $450 млн, главным образом от Andreessen Horowitz.

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