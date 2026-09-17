Британская медиагруппа Reach, которой принадлежат газеты Mirror, Express и Daily Star, объявила о сокращении около 220 рабочих мест в редакциях. Компания связывает реструктуризацию с резкими изменениями в том, как читатели находят и потребляют новости.

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По словам директора по контенту Reach Дэвида Хиггерсона, медиарынок переживает «масштабные изменения»: аудитория все чаще получает информацию через сервисы с искусственным интеллектом, а не переходит непосредственно на сайты издателей.

Одной из главных причин падения трафика в Reach стало сокращение переходов из Google. Ранее компания сообщала, что за год поток пользователей из поисковика снизился на 46%. В Reach связывают это в том числе с появлением функций Google на базе ИИ, которые позволяют получить краткий ответ или обзор информации прямо на странице поиска, не открывая ссылки на сайты СМИ.

На этом фоне Reach намерена изменить подход к работе редакций. Компания будет меньше ориентироваться на количество опубликованных материалов и просмотров страниц и больше — на оригинальную журналистику, узнаваемость своих брендов и время, которое пользователи проводят за взаимодействием с контентом.

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При этом сокращения не означают полного отказа от инвестиций в цифровые направления. Reach планирует создать около 60 новых редакционных должностей. Они будут связаны прежде всего с развитием подписок и видеоконтента более длинного формата — направлений, которые компания считает перспективными для роста цифровой выручки.

Одновременно Reach закроет три региональных онлайн-бренда — KentLive, AberdeenLive и GalwayBeo. В компании заявили, что эти проекты не смогли занять доминирующее положение на своих рынках.

Нынешняя реструктуризация стала продолжением сокращений в Reach. В прошлом году компания уже объявляла о планах, которые затрагивали около 600 рабочих мест; в результате тогда было ликвидировано более 300 должностей в редакционном отделе.

По данным последнего годового отчета Reach, в компании в среднем работали 3423 человека, из них 2494 относились к редакционному и производственному персоналу. Фонд заработной платы за год составил £208,5 млн.

Компания также пытается увеличить число платных цифровых подписчиков. Сейчас их около 50 тыс., а к концу текущего финансового года Reach рассчитывает довести показатель до 75 тыс. При этом доходы от цифровых услуг за последний отчетный год снизились почти на 1%, до £128,9 млн.

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