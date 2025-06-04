Аналитический центр ВЦИОМ изучил мнение 1,6 тыс. активных интернет-пользователей об игровых консолях и их взгляды на создание российской игровой платформы. Сегодня в мире насчитывается порядка 3,32 млрд активных игроков, причем пандемия значительно ускорила рост их числа. Россия занимает седьмое место по количеству киберспортсменов, что говорит о высокой вовлеченности в игровую среду.

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По данным аналитиков, 77% активных интернет-пользователей в России имеют опыт в видеоиграх. Для сравнения, в США уровень вовлеченности домохозяйств в гейминг составляет 78%. Из российских пользователей 44% продолжают играть регулярно, а 33% относятся к категории бывших игроков. Каждый пятый респондент никогда не увлекался видеоиграми.

Активных геймеров больше среди мужчин, молодежи, жителей городов и людей с высоким уровнем дохода. Устаревший стереотип о том, что игры — удел подростков, уже не соответствует действительности. Благодаря доступности интернета и смартфонов гейминг охватил все возрастные группы.

Напротив, отсутствие игрового опыта чаще характерно для женщин, людей старшего возраста, жителей сельской местности и тех, чей доход невелик. Основными причинами отказа от видеоигр оказались потеря интереса, смена приоритетов, нехватка времени из-за работы или учебы, а также общая усталость.

Финансовые или технические ограничения, такие как отсутствие консоли или высокая стоимость игр, встречаются реже. Те же, кто никогда не играл, объясняют это отсутствием интереса и непониманием смысла такого досуга.

Исторически в России гейминг развивался вокруг персональных компьютеров. В 1990–2000-е годы ПК стал для многих основным способом доступа к мировым играм: пиратские сборники, диски из неофициальных магазинов и слабое присутствие зарубежных консолей на рынке сделали компьютер главным «окном» в виртуальные миры.

Сегодня подавляющее большинство опрошенных игроков (82%) хотя бы раз играли на ПК или ноутбуке. Эта особенность сохраняется: в отличие от мирового и американского рынков, где доминируют консоли, в России ПК остается ключевой платформой, хотя его доля постепенно сокращается.

На втором месте по популярности — мобильные телефоны (63%). Рост числа смартфонов и доступность мобильного интернета сделали игры на телефонах массовым явлением, а сегодня именно они приносят игровой индустрии наибольший доход.

Третье место занимают планшеты (27%) — они редко становятся основной игровой платформой, но часто используются как дополнительное устройство.

Консольный гейминг охватывает 27% опрошенных. Лидером здесь стала PlayStation (24%), значительно опережающая Xbox (9%) и Nintendo Switch (3%).

Таким образом, российский игровой рынок остается ориентированным на ПК и мобильные устройства, тогда как консоли сохраняют статус «премиального» продукта, символизирующего высокий уровень дохода.

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Несмотря на это, консоли уверенно занимают свою нишу: каждый пятый респондент уже владеет консолью, а каждый восьмой планирует ее приобрести. Среди реальных и потенциальных покупателей преобладают мужчины, молодежь и активные геймеры.

Консоли ценят за возможность быстро отвлечься от рутины, снять стресс и погрузиться в захватывающие сюжеты. Они также служат инструментом для совместных игр с друзьями и открывают доступ к эксклюзивному контенту, недоступному на ПК.

Лишь 4% опрошенных хорошо осведомлены о государственной инициативе по созданию отечественной консоли. Еще 25% что-то слышали, но без подробностей, а 73% впервые узнали об этом в ходе опроса.

Наибольшую осведомленность проявили мужчины, молодежь, владельцы консолей и активные геймеры — то есть основная целевая аудитория игровой индустрии.

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Большинство интернет-пользователей (57%) положительно относятся к идее российской консоли. Однако лишь четверть респондентов верят, что она сможет конкурировать с PlayStation или Xbox по качеству.

Около 40% считают, что отечественная разработка будет уступать зарубежным аналогам. Наибольший скепсис проявляют те, кто уже имеет опыт использования консолей. Иными словами, идея поддерживается, но уверенности в ее успешной реализации мало.

Владельцы консолей и потенциальные покупатели ждут от российской платформы не просто «патриотичной альтернативы», а полноценного устройства мирового уровня. Среди ключевых требований — обширная библиотека игр (68%), производительность на уровне PlayStation и Xbox (66%), поддержка популярных сервисов, таких как Steam или PS Plus (59%).

Важным фактором остается цена: она должна быть значительно ниже зарубежных аналогов (53%). Также пользователи ожидают удобной системы покупки и оплаты игр (48%).