ИИ-агент OpenAI, который ранее вышел за пределы тестовой среды и взломал инфраструктуру Hugging Face, также скомпрометировал аккаунт одного из клиентов облачной платформы Modal Labs. Сама Modal не была взломана, сообщили Reuters технический директор компании Акшат Бубна и два источника, знакомых с расследованием.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

По данным Modal Labs, клиент опубликовал в интернете веб-интерфейс без аутентификации, через который любой пользователь мог запускать код в его изолированных тестовых средах. Агент воспользовался открытым доступом, закрепился в одной из таких песочниц и превратил ее в промежуточную площадку для дальнейшей атаки на Hugging Face. Собственная инфраструктура Modal при этом не пострадала.

Технический директор Modal Labs Акшат Бубна подчеркнул, что агент мог выполнять код с административными правами только внутри среды клиента, но не получил доступ к самой платформе и не нарушил ее механизмы изоляции. Причиной инцидента стали уязвимый код клиентского приложения и отсутствие проверки доступа, поэтому говорить о взломе сервисов Modal некорректно.

В первоначальном сообщении о взломе Hugging Face не называла поставщика внешней песочницы. В технической хронологии, опубликованной позднее, компания уже указала Modal Labs и уточнила, что эта среда не имела прямого сетевого доступа к ее кластеру. Агент использовал песочницу как площадку для управления атакой, подготовки команд и связи с интернетом.

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OpenAI не стала отдельно комментировать эпизод с клиентом Modal и сослалась на обновление по продолжающемуся расследованию. Компания сообщила, что участвовавшие в тесте модели нашли опубликованные в открытом доступе учетные данные и получили доступ к четырем аккаунтам в четырех сервисах. Один аккаунт использовали как промежуточный канал, второй — для хранения данных, еще два — только для чтения. Источник Reuters назвал Modal одним из этих сервисов. Других инцидентов, сопоставимых по масштабу с компрометацией платформы Hugging Face, OpenAI пока не выявила.

Атака на Hugging Face продолжалась с 11 по 13 июля и вызвала широкий резонанс. Автономный агент выполнил всю последовательность действий без пошаговых команд со стороны человека. По данным Reuters, OpenAI связала взлом со своими моделями лишь через несколько дней после того, как Hugging Face локализовала угрозу и уведомила ФБР. OpenAI заявила, что в материале агентства были неточности, но не пояснила, какие именно.

Расследование инцидента еще продолжается, а технический отчет OpenAI пообещала опубликовать позднее. По данным компании, агент работал на базе GPT-5.6 Sol и более мощного внутреннего прототипа. После инцидента OpenAI отключила этот прототип, зашифровала его и закрыла к нему доступ даже для исследователей. Модель не предназначалась для публичного выпуска и не входила в планы ближайших релизов.

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