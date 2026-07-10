OpenAI закроет Atlas — браузер со встроенным ChatGPT, который компания запустила в октябре 2025 года. Продукт перестанет работать 9 августа, менее чем через десять месяцев после релиза.

OpenAI/ChatGPT

Возможности агентной работы в интернете OpenAI перенесет из отдельного браузера в ChatGPT и Codex. Пользователям предложат встроенный браузер в десктопном приложении и расширение для Chrome. Компания фактически решила развивать ИИ внутри уже знакомых рабочих инструментов, а не убеждать аудиторию переходить в новый браузер.

Atlas стал не первым заметным продуктом, который OpenAI свернула в 2026 году. В апреле компания прекратила работу веб-версии и приложения видеогенератора Sora, а его API планирует отключить 24 сентября. Однако официально OpenAI не связывала закрытие двух сервисов единой программой сокращения побочных проектов.

Официально OpenAI объяснила закрытие Atlas переносом браузерных возможностей в ChatGPT и Codex. В десктопном приложении компания объединяет ChatGPT Work, инструменты Codex, управление компьютером и работу с веб-страницами. Это действительно похоже на консолидацию продуктов вокруг одного интерфейса, хотя сама OpenAI пока не называет ChatGPT десктопным «супераппом».

Вместо Atlas OpenAI предлагает два основных способа работать с сайтами. Первый — расширение и боковая панель ChatGPT для Chrome. Они позволяют подключить ИИ к открытому браузеру, его вкладкам и действующему профилю, а затем поручать ему многошаговые задачи без перехода в отдельное приложение. По формату это прямой конкурент другим ИИ-помощникам, встроенным в привычные браузеры.

Второй вариант — встроенный браузер в десктопном приложении ChatGPT. В нем пользователи смогут открывать сразу несколько вкладок, заходить в аккаунты, перемещаться между страницами и скачивать файлы, не покидая приложение. Для задач, которым не требуется постоянное участие человека, останется облачный браузер. Он работает удаленно и может продолжать порученную работу в фоновом режиме.

За последний год браузер превратился в одно из главных полей конкуренции между ИИ-компаниями. Одни разработчики выпускали самостоятельные продукты, другие встраивали ассистентов в уже знакомые пользователям Chrome и Edge. OpenAI сначала выбрала первый путь, но менее чем через год решила сосредоточиться на втором.

При запуске OpenAI представляла Atlas как браузер с ChatGPT в основе и шаг к созданию полноценного цифрового помощника, способного работать прямо на сайтах. Спустя девять месяцев компания решила отказаться от отдельного продукта и перенести полученный опыт в ChatGPT, Codex и Chrome. Это не доказывает, что пользователи в принципе не готовы менять браузер, но показывает, что OpenAI увидела больше перспектив в развитии привычных рабочих сред.

Параллельно вокруг ИИ-браузеров сохранялись вопросы безопасности. OpenAI сама признавала, что скрытые вредоносные инструкции на страницах могут сбить агента с поставленной задачи, подтолкнуть его к нежелательным действиям или привести к утечке данных с сайтов, где пользователь авторизован. Однако компания не называла эти риски причиной закрытия Atlas.

Конкуренция в браузерной нише при этом никуда не исчезла. Теперь главный спор идет уже не только о том, кто выпустит отдельный ИИ-браузер, но и о том, чья экосистема лучше встроит агента в привычный поиск, вкладки, рабочие приложения и пользовательские аккаунты. После закрытия Atlas OpenAI продолжит эту борьбу через ChatGPT, Codex и Chrome.

По мнению руководителя «Яндекс Браузера» Ильи Шибанова, Atlas мог выполнять для OpenAI роль «лаборатории гипотез»: отдельный ИИ-браузер позволял тестировать сценарии взаимодействия пользователя с ассистентом, а после этого наиболее удачные функции логично перенести в более массовый продукт — ChatGPT. Также, по его словам, рынок браузеров давно поделен между крупными игроками, а сформировавшиеся пользовательские привычки, настройки и сценарии использования создают высокий барьер для перехода на новые продукты.

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