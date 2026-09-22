Бывший руководитель отдела разработки продуктов Scale AI Джексон Вагнер стал сооснователем Corridor — брокерской компании в сфере медицинского страхования, которая использует ИИ для работы с клиентами. Стартап ориентируется на малый бизнес и недавно привлек $25 млн в рамках посевного раунда.

Mariia Berezovsky, Unsplash

В Corridor считают, что небольшие компании часто остаются без внимания традиционных страховых брокеров. Такие клиенты приносят меньше комиссионных, но требуют почти столько же времени на обслуживание, сколько крупные предприятия.

Стартап предлагает автоматизировать часть этой работы. Клиентами занимаются консультанты-люди, а ИИ-агенты действуют в фоновом режиме и берут на себя рутинные задачи. Например, ИИ может проверить, покрывает ли страховой план посещение конкретного врача, помочь записаться на прием или предоставить врачу актуальную информацию о страховке пациента.

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Идея проекта частично связана с личным опытом Вагнера. Во время бега он попал в аварию и после некачественного лечения столкнулся с осложнениями и хронической болью. Ему пришлось решать множество связанных с медицинской помощью проблем.

В июле 2022 года Вагнер покинул Scale AI, после чего получил степень магистра компьютерных наук и электротехники в Калифорнийском университете в Беркли. В 2023 году он присоединился к Build Robotics, а позже вместе с бывшим коллегой по Scale AI Эриком Цянем работал над Capernaum AI — стартапом с клиническим ИИ-агентом для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и хронической боли.

Первоначально команда искала финансирование для Capernaum. Однако партнер венчурной компании Cold Start Никхил Аггарвал увидел более широкие возможности в сфере медицинского страхования. В результате Аггарвал, Вагнер, Цянь и партнер Cold Start Джейсон Донг объединились для создания Corridor.

На этом рынке уже работают Ignition Benefits и Nava Benefits. Среди инвесторов нового стартапа — Bain Capital Ventures, BoxGroup, а также руководители OpenAI, Scale AI и Ramp.

Сейчас Corridor готовится к четвертому кварталу, когда, по словам Аггарвала, около 80% малых предприятий выбирают планы медицинского страхования. Цель компании — сделать обслуживание таких клиентов более доступным за счет автоматизации части работы страхового брокера.

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