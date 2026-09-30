На конференции DevDay 29 сентября OpenAI представила dots — ИИ-агентов, которые могут самостоятельно работать над поставленной задачей без постоянных инструкций пользователя. Каждый dot работает на GPT-6 Astra и получает собственный облачный компьютер и браузер, а продолжать работу может и без участия человека. На старте dots доступны подписчикам Pro и Business Premium, а корпоративным клиентам — в рамках бета-тестирования после включения администратором.

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Пользователь задает агенту цель и ограничения и может отдельно определить действия, которые тот вправе выполнять самостоятельно, должен согласовывать или не может совершать вовсе. OpenAI показала сценарии с поиском и анализом информации, обновлением документов, работой с данными, написанием кода и отслеживанием изменений в проектах. Через систему плагинов dots могут подключаться более чем к 4 тыс. приложений, а в дальнейшем компания рассчитывает объединять нескольких агентов в команды.

Еще одним крупным анонсом DevDay стала GPT-6.1 Sol — обновленная версия GPT-6 Sol с контекстным окном в 1,05 млн токенов. По оценке OpenAI, новая модель приблизилась к Astra в агентном программировании, работе с компьютером и профессиональных задачах, но стандартная стоимость входных и выходных токенов в API у нее в пять раз ниже.

GPT-6.1 Sol уже доступна через API, а пользователям Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu — в ChatGPT Work и Codex, но пока не в обычном чате. Одновременно OpenAI представила режим Ultrafast для GPT-6 Astra. В Codex он увеличивает скорость генерации до восьми раз, максимум до 300 токенов в секунду, а через API — до шести раз. Поддержку Ultrafast для Sol компания обещала добавить позднее.

Для пользователей ChatGPT доступ к Astra в режиме Ultrafast включили в новый тариф Pro 500 за $500 в месяц. OpenAI заявляет, что объем включенного использования в нем в 25 раз превышает лимит Plus. Одновременно компания снизила доступный объем использования для новых подписчиков Pro 200 за $200, объяснив решение появлением более экономичных моделей. Действующие подписчики сохранят прежние лимиты до 29 октября, после чего их также переведут на новые условия.

Несколько анонсов OpenAI адресовала разработчикам. Codex получил многоразовые облачные среды с заранее настроенными параметрами и разрешениями, позволяющие запускать задачи удаленно и продолжать работу без открытого ноутбука. Codex Security Cloud, в свою очередь, сможет проверять целые репозитории GitHub по запросу или расписанию и отслеживать новые коммиты в поисках уязвимостей.

Для корпоративных клиентов OpenAI также представила направление Private Intelligence. В него вошел режим Zero Data Retention with Private Safety Processing, при котором автоматические проверки безопасности проходят без доступа сотрудников OpenAI к содержимому запросов, а сами данные не сохраняются в рамках этой обработки. Осенью компания также обещала показать Private Inference с защищенными вычислениями и дополнительными средствами контроля.

Помимо этого, OpenAI открыла Marketplace для корпоративных клиентов, запустив его с 32 партнерами, среди которых Adobe, Figma, HubSpot, Salesforce, ServiceNow и CrowdStrike. Компании смогут направлять часть уже согласованных расходов на OpenAI на покупку одобренного ПО партнеров, не формируя для него отдельный бюджет.

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Отдельный блок DevDay OpenAI посвятила совместной работе людей и ИИ. Компания представила ChatGPT Space — общую рабочую среду, в которой сотрудники, ChatGPT и dots могут работать с одними материалами и знаниями. Внутри нее появились Pages — документы, которые вместе редактируют люди и агенты и в которых можно писать текст, проводить исследования, строить графики и создавать изображения. Для корпоративных пользователей OpenAI также добавила @ChatGPT в Slack и Microsoft Teams.

Анонсы DevDay охватили сразу несколько уровней экосистемы OpenAI — от новых моделей и среды для их работы до автономных агентов и корпоративных рабочих пространств. При этом конкуренция за бизнес-клиентов усиливается. По данным The Wall Street Journal, Meta* сформировала отдельное подразделение для корпоративных ИИ-продуктов, которое объединит ассистента Muse**, модель для программирования и бизнес-агентов для WhatsApp, Instagram и Messenger. Направление возглавит бывший гендиректор MongoDB Чирантан Десаи.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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