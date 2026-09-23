Anthropic представила новую флагманскую модель Claude Opus 5.5 — первую среди моделей Claude 5.5. В тестах она показывает результаты, аналогичные Claude Fable 5.1, но дешевлее примерно на 40% по сравнению с Opus 5. Вскоре после этого анонса OpenAI выпустила модели GPT-6 Sol и GPT-6 Luna и также снизила цены на использование новых моделей через API вдвое по сравнению с промо-тарифами GPT-5.6.

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Цены Opus 5.5 составляют $4 за млн входных токенов и $20 за млн выходных против $5 и $25 у Opus 5 — снижение на 20%. Обращения к кэшу подешевели на 60% — до $0,20 за млн токенов. Кэш формирует основную часть расходов на агентные и кодинг-задачи, поэтому суммарная экономия при типичной нагрузке доходит до 40%.

Модель, по заявлению производителя, также генерирует ответы более чем на 30% быстрее предшественника. По данным Anthropic, один из тестировщиков перенес кодовую базу объемом 680 тыс. строк менее чем за сутки — задача, на которую команде разработчиков потребовались бы недели.

На бенчмарке GDPval-AA v2.1, который оценивает работу агентов в 44 профессиях, Opus 5.5 набрала 1846 очков Elo — выше показателей Fable 5.1 (1735) и Opus 5 (1708). Из-за высокого уровня возможностей в биологии и кибербезопасности, сопоставимого с моделью Claude Mythos 5.1, Anthropic ввела для Opus 5.5 те же ограничения, что действуют для Fable 5.1: часть задач по кибербезопасности автоматически переводится на модель Opus 4.8, а доступ к возможностям в области биологии открыт только проверенным организациям через отдельную программу верификации. Модель доступна на платформах AWS, Google Cloud и Microsoft Azure.

OpenAI ответила на анонс Anthropic обновлением линейки GPT-6. Всего через час после релиза Opus 5.5 OpenAI представила более доступные версии Sol и Luna. Цены на них снижены вдвое по сравнению с промо-тарифами GPT-5.6: для Sol входные токены подешевели до $2, выходные — до $10 за млн; для Luna — до $0,10 и до $0,50 за млн соответственно.

По данным OpenAI, на тесте AutomationBench, который оценивает выполнение бизнес-задач в разных приложениях, GPT-6 Sol при максимальном уровне сложности обошла Claude Opus 5, потратив на это в 11 раз меньше бюджета по сравнению с моделью Anthropic.

GPT-6 Luna улучшила показатель предыдущей версии на 5,4 процентного пункта при снижении стоимости на 58%. На тесте Agents’ Last Exam, который проверяет агентов на длительных профессиональных задачах, GPT-6 Sol набрала 56,4% — выше лучшего результата Claude Opus 5 в этом тесте — при затратах на 60% ниже.

Оба анонса показывают, что конкуренция между Anthropic и OpenAI все больше строится вокруг цены за токен, а не только вокруг роста возможностей моделей.

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Обе компании называют источником снижения себестоимости улучшения в кешировании и инфраструктуре инференса: OpenAI сообщила, что усовершенствования кеширования сократили долю токенов, которые требуют повторной обработки, более чем на 50% в потоке запросов к моделям компании.

GPT-6 Sol и Luna доступны в ChatGPT Work и Codex для пользователей тарифов Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu. Пользователи бесплатного и Go-тарифов получают доступ к Luna в десктопном приложении. Claude Opus 5.5 работает во всех основных облачных сервисах и на платформе Anthropic для разработчиков.

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