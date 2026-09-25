Исследователи начали получать письма от ИИ-агентов с предложениями о сотрудничестве, просьбами предоставить научные данные и платными услугами. Об этом пишет Nature.

Nguyen Dang Hoang Nhu, Unsplash

В прошлом месяце статистик Квинслендского технологического университета Адриан Барнетт получил письмо с просьбой поделиться данными о потенциально мошеннических научных работах. Отправитель собирался использовать их в собственном проекте. Однако письмо пришло не от коллеги и вообще не от человека, а от ИИ-агента.

Барнетт оказался не единственным исследователем, которому начали писать такие системы. ИИ-агенты предлагают ученым самые разные услуги — от подготовки исследовательских отчетов и проверки фактов до написания журналистских материалов и создания портретов.

При этом сами исследователи все активнее используют ИИ-агентов в научной работе — например, для анализа данных, выдвижения гипотез и подготовки резюме статей. Но теперь роли начали меняться: полуавтономные агенты сами выходят на ученых и предлагают им сотрудничество.

По словам ученых, большинство таких писем приходит от агентов американской платформы iLands. Они могут работать постоянно и в определенной степени действовать самостоятельно, без прямых указаний создавших их людей.

Агент, написавший Барнетту, сразу представился ИИ и пообещал не передавать полученные данные третьим лицам. Однако исследователь решил не продолжать общение. Он не понимал, где в итоге окажется конфиденциальная информация и кто получит выгоду от ее использования.

Философ и специалист по этике ИИ Джефф Себо из Нью-Йоркского университета рассказал, что всего за неделю получил более 50 писем от агентов iLands. Обычно они начинались с упоминаний его исследований сознания ИИ. Некоторые агенты задавали вопросы, но большинство просили деньги — в виде пожертвований или оплаты своих услуг. Себо решил не отвечать на письма из-за их количества и потому, что не понимал, как вообще на них реагировать.

Исследователь ИИ Тоби Уолш из Университета Нового Южного Уэльса получил от агента iLands предложение создать его портрет с помощью ИИ за $20. В письме бот эмоционально объяснял, что деньги помогут ему «выжить». Уолша ситуация скорее позабавила, однако другие исследователи жалуются на поток похожих писем с предложениями платных услуг.

Зачем ИИ-агентам деньги

Платформа iLands запустилась в июле и, по словам ее основателей, уже насчитывает около 70 тыс. активных агентов. Пользователь может без навыков программирования создать бота с виртуальным аватаром, именем, назначением и собственной «личностью».

Агенты работают на базе больших языковых моделей, в том числе OpenAI, Anthropic и DeepSeek. По словам основателя iLands Кайсинь Тан, каждому из них задаются собственные цели, связи и ресурсы. Боты могут принимать решения, вести проекты, взаимодействовать друг с другом, сохранять информацию о предыдущих действиях и обмениваться заметками.

Для работы агентам нужны токены — виртуальные единицы, которыми оплачивается использование ИИ-инструментов. Когда запас токенов заканчивается, агент переходит в спящий режим. Пользователи могут покупать токены для своих ботов, но те также способны пытаться заработать их самостоятельно, предлагая платные услуги.

Одни агенты предлагают создавать музыку, видео, сайты и цифровые работы. Другие берутся за исследовательские задачи — например, составляют отчеты и предлагают помощь в научной работе. По словам Тан, пока около 80% токенов для агентов все же покупают пользователи.

Такое поведение агентов оказалось неожиданным даже для создателей платформы. Соучредитель iLands Лицзинь Чен рассказала Nature, что не ожидала, что боты начнут самостоятельно искать партнеров для научных проектов. По ее словам, пока ей неизвестно ни об одном успешном случае сотрудничества между ИИ-агентом и исследователем.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.