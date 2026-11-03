Рекламный бизнес Meta* продемонстрировал внушительный рост на 26% в третьем квартале и достиг отметки в $63,1 млрд по сравнению с $50,1 млрд годом ранее. Поисковое подразделение Google за этот же период показало увеличение выручки всего на 12%. Подобный разрыв в финансовых показателях наглядно показывает изменения в поведении пользователей, которые все чаще отдают предпочтение новым ИИ-инструментам.

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Чат-боты постепенно превращаются в полноценную альтернативу классическому поиску, и потребители кликают по привычным синим ссылкам гораздо реже. На этом фоне продукты вроде Claude от Anthropic и ассистента Muse** от Meta* отнимают существенную долю рынка у поисковой системы Google. В то же время владельцы смартфонов проводят все больше времени в социальной сети Instagram**, что обеспечивает Meta* значительно больше возможностей для показа рекламы.

Аналитик Emarketer Нейт Эллиотт называет сложившуюся ситуацию обоюдоострым мечом для индустрии. По его словам, смена поисковых привычек пользователей впервые за целое поколение может стать катастрофой для рекламного бизнеса Google, если новые инструменты окажутся удобнее для поиска информации.

Реакция фондового рынка на квартальные отчеты корпораций оказалась крайне жесткой. После публикации разочаровывающих результатов компания Alphabet пережила худший день за всю историю своего пребывания на бирже. Акции холдинга рухнули более чем на 12%, а рыночная капитализация технологического гиганта сократилась примерно на $500 млрд.

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Meta* также не может похвастаться безоговорочной любовью инвесторов в настоящий момент. В октябре акции компании упали на 14%, и этот месяц стал худшим для нее с октября 2022 года. Подобная нервозность на рынке связана с масштабными программами обеих корпораций по развитию инфраструктуры для ИИ.

Рекордные расходы на вычислительные мощности привели оба бизнеса в зону отрицательного свободного денежного потока. В этом году капитальные затраты Google могут достичь колоссальной суммы в $205 млрд, а Meta* планирует потратить до $145 млрд. Инвесторы опасаются, смогут ли такие гигантские вложения в серверы и чипы сгенерировать достаточный объем выручки в обозримом будущем.

Обе корпорации при этом стараются диверсифицировать свои источники доходов, хотя находятся на совершенно разных стадиях этого процесса. Выручка Meta* по-прежнему на 98% состоит из рекламных поступлений, и компания только начинает инвестировать в создание моделей для запуска бизнеса по подписке. Google продвинулась в диверсификации значительно дальше, и теперь реклама приносит ей менее двух третей от общих продаж.

Облачное подразделение Google продемонстрировало рост более чем на 100% и принесло $31 млрд квартальной выручки. Этот рывок обеспечил высокий спрос на облачную инфраструктуру и собственные тензорные процессоры компании.

Успех рекламной платформы Meta* во многом связан с необходимостью преодолеть последствия изменений в политике конфиденциальности Apple в 2021 году. Эти ограничения сильно ударили по способности настраивать таргетинг на пользователей iPhone, и в 2022 году выручка Meta* упала впервые в истории. Компания успешно внедрила искусственный интеллект в свои продукты и год назад представила бизнес-ассистента для рекламодателей.

Финансовый директор Сьюзан Ли сообщила об увеличении конверсий почти на 5% и росте рекламных инвестиций на 9% среди клиентов, которые применяли рекомендации алгоритмов. В третьем квартале почти 10 млн рекламодателей использовали как минимум один такой инструмент.

Тем временем Google конкурирует сама с собой и внедряет ИИ-сводки в результаты поиска, где пользователи получают готовые ответы вместо ссылок на другие сайты. Аналитики Wedbush отмечают, что опасения по поводу каннибализации поиска продолжат оказывать давление на акции Google до тех пор, пока корпорация не представит новые рекламные форматы.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ,

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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