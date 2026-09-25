Американский стартап Dextr AI привлек $6,7 млн в первом институциональном раунде финансирования. Компания разрабатывает ИИ-агентов, которые помогают отелям обрабатывать бронирования, отвечать на запросы гостей и координировать работу персонала.

Igor Omilaev, Unsplash

Раунд возглавила Elevation Capital при участии Foundation Capital. Полученные средства Dextr планирует направить на расширение команды инженеров, интеграцию с гостиничными системами и разработку новых ИИ-агентов.

Один из ключевых продуктов стартапа — голосовой агент Daisy, который отвечает на телефонные звонки и может самостоятельно оформлять бронирования. По словам сооснователя и гендиректора Dextr Саджида Шарифа, в одном из крупных отелей через Daisy ежемесячно оформляются бронирования на $100−300 тыс.

Другой агент компании, Alfred, работает с запросами гостей и помогает с заселением и выселением. Например, если постоялец приезжает ночью, система может подтвердить его бронирование и предоставить инструкции для самостоятельного входа в номер. Для некоторых отелей это может снизить потребность в круглосуточной работе стойки регистрации.

Dextr также разрабатывает агентов для групповых бронирований и управления персоналом. Они могут обмениваться информацией: например, если гость отказывается от уборки номера, система передает данные операционному агенту, который корректирует график сотрудников.

По данным компании, ее ИИ-агенты сейчас обрабатывают более 1 млн взаимодействий в месяц в сотнях отелей. Клиентами стали объекты на 21−550 номеров, включая независимые гостиницы и отели, работающие под брендами Hilton, Wyndham, Best Western и IHG.

Стартап был основан в Сан-Франциско в июле 2025 года Саджидом Шарифом и Скоттом Арнольдом. За последний год команда выросла с трех до 21 человека.

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