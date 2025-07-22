Yandex B2B Tech представил новый инструмент для автоматизированного анализа данных на основе технологий искусственного интеллекта. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Разработанная система под названием «Нейроаналитика» интегрирована с BI-платформой Yandex DataLens и предназначена для обработки структурированных данных, выявления закономерностей и автоматической визуализации результатов.

Ее основной особенностью вляется интерактивный интерфейс, позволяющий пользователям формулировать аналитические запросы на естественном языке. Технология автоматически интерпретирует поставленные задачи, начиная от построения базовых графиков и заканчивая комплексным анализом динамики различных показателей. В процессе работы система адаптирует визуализации и корректирует параметры расчетов в соответствии с полученными запросами.

Согласно результатам внутренних испытаний, применение данного решения позволяет сократить временные затраты на подготовку аналитических материалов примерно на треть. Такой эффект достигается благодаря автоматизации рутинных операций по обработке данных и формированию отчетности.

Коммерческий запуск платформы запланирован на осень 2025 года. В настоящее время компания принимает заявки на участие в программе предварительного тестирования. Разработчики предлагают несколько вариантов интеграции решения, включая как облачные, так и локальные версии для корпоративного использования.

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Система находит применение в различных профессиональных сферах. Аналитики используют ее для автоматизации стандартных отчетных процедур, менеджеры — для оперативного мониторинга ключевых показателей, а маркетологи — для быстрой проверки рабочих гипотез.

В ходе внутреннего тестирования с участием более 4 тыс. сотрудников Yandex были выявлены наиболее востребованные функции системы. В частности, команда Яндекс Еды активно применяла инструмент для анализа конверсионных воронок, а специалисты Yandex Cloud — для выявления скрытых закономерностей в массивах данных.

Технологической основой решения стала платформа Yandex Cloud AI Studio, которая объединяет набор генеративных моделей, средства обработки естественного языка и поддержку open-source решений для работы с данными.

По словам разработчиков, система продолжает развиваться, и в перспективе ожидается расширение функциональных возможностей, включая работу с неструктурированными данными и дополнительные варианты интеграции через API.