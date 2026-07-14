Сингапурский разработчик генеративного видео PixVerse привлек продление раунда серии C на $439 млн в рамках дополнительного раунда серии C, сообщила компания. После сделки оценка стартапа превысила $2 млрд. Полученные средства PixVerse направит на развитие «мировых моделей» и выход на новые рынки.

Pixverse

Основную часть раунда серии C PixVerse закрыла в марте при участии инвестфонда CDH Investments. Сумма сделки не раскрывалась, однако Bloomberg оценивал ее примерно в $300 млн. В дополнительном раунде также участвовали Alibaba, Lollapalooza Capital, Ivy Capital, Grand Mount Capital и CloudAlpha, а среди действующих инвесторов к сделке присоединились iGlobe Partners и Lion X Ventures — венчурное подразделение сингапурского банка OCBC.

PixVerse основали в 2023 году Ван Чанху и Джейден Се. До запуска стартапа Чанху занимался технологиями компьютерного зрения в ByteDance, а Се работал исполнительным директором инвестиционной компании Lighthouse Capital. Сейчас линейка PixVerse включает модели серии V для пользователей и API-клиентов, серию C для профессионального производства видео и рекламы, а также запущенные в этом году «мировые модели» серии R, предназначенные для разработки игр.

Сервис генерирует видео в разрешении до 4K и может сразу добавлять к нему звук. По данным PixVerse, потребительским продуктом пользуются более 150 млн зарегистрированных пользователей, из которых свыше 15 млн проявляют активность каждый месяц. Долю платящих клиентов стартап не раскрывает. Создание минуты видео на основе изображения обходится пользователю в $4,8.

Сооснователь PixVerse Джейден Се считает, что лишь немногие разработчики способны преодолеть высокий технологический порог входа в сегмент видеогенерации. По его словам, OpenAI сократила присутствие на этом рынке после закрытия проекта Sora 2, а Meta* и Tencent пока не смогли вывести качество своих видеомоделей на сопоставимый уровень. Главным преимуществом PixVerse Се называет не объем обучающих данных, а качество их разметки. По его словам, этот опыт команда получила благодаря работе Ван Чанху над рекомендательными алгоритмами TikTok в ByteDance.

Стартап рассчитывает укрепить позиции в корпоративном сегменте и уже заключил с Alibaba соглашение об использовании технологий видеогенерации. Китайская компания одновременно выступает инвестором PixVerse. В течение года разработчик планирует выпустить новую модель серии V и обновить свою «мировую модель».

Конкуренция в сегменте генеративного видео продолжает расти. В Азии PixVerse соперничает с Seedance от ByteDance, Kling AI и проектом Video Rebirth, который развивает бывший руководитель ИИ-направления Tencent Вэй Лю. Среди западных разработчиков заметны Runway, Luma и Midjourney. Параллельно собственные «мировые модели» создают стартапы, основанные известными исследователями Яном Лекуном и Фэй-Фэй Ли.

*экстремисткая организация, запрещенная на территории РФ

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