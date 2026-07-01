Американский разработчик чипов для инференса ИИ-моделей Etched сообщил о заключении контрактов на $1 млрд после того, как тайваньский контрактный производитель TSMC в начале года завершила создание первого чипа компании. Оценка стартапа достигла $5 млрд, следует из опубликованного во вторник отчета о результатах.

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Продукт Etched представляет собой не отдельный чип, а полноценную систему — компания называет ее frontier inference cluster (ИИ-суперкластер). В комплект входят чипы, серверные стойки собственной разработки и программное обеспечение, оптимизированные для инференса — этапа обработки запроса пользователя моделью, который считается основной статьей расходов ИИ-компаний при масштабировании сервисов. Сейчас продукт проходит тестирование у первых клиентов.

Компания также раскрыла общий объем привлеченных инвестиций — $800 млн. Последний транш составил $500 млн и был закрыт в декабре без публичного анонса при оценке стоимости компании в $5 млрд с учетом привлеченных инвестиций. Раунд возглавили такие инвесторы, как VentureTech Alliance, Jane Street, Hudson River Trading, Two Sigma, Ribbit Capital и Stripes.

Среди частных инвесторов Etched — специалисты в области ИИ Андрей Карпаты, Джеффри Хинтон, Фей-Фей Ли, Артур Менш и Скотт Ву, а также миллиардеры Стэнли Дракенмиллер и Питер Тиль.

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Etched была основана в 2022 году выходцами из Гарварда Гэвином Уберти и Робертом Вэйченом, получившими стипендию фонда Тиля. По словам основателей, в 2023 году компания с трудом привлекала финансирование: несмотря на подготовленный 30-страничный меморандум о необходимости специализированных чипов для ИИ, крупные инвесторы отказывали, а бизнес работал в условиях острой нехватки средств.

Нынешние условия на рынке кардинально отличаются: конкурент Cerebras первым в этом году провел IPO, разработчик ИИ-чипов Groq привлек $650 млн, а Amazon, Google и Microsoft развивают собственные направления ИИ-чипов. OpenAI также анонсировала первый собственный чип, разработанный совместно с Broadcom.

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