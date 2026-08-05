Акции The New York Times на предварительных торгах падали более чем на 8% после публикации квартальной отчетности. Рынок насторожили более слабый, чем ожидалось, чистый прирост цифровых подписчиков и сдержанный прогноз роста выручки в этом сегменте.

Andres Oropeza, Unsplash

Во втором квартале чистый прирост цифровых подписчиков The New York Times составил около 280 тыс. Аналитики Visible Alpha в среднем ожидали 295,3 тыс., тогда как в первом квартале компания добавила 310 тыс. таких подписчиков.

В третьем квартале компания ожидает роста выручки от цифровых подписок на 12–15% год к году. Середина прогнозного диапазона — 13,5% — оказалась ниже оценки аналитиков на уровне 14,2%.

Рекламное направление, напротив, превзошло ожидания. Общая выручка от рекламы выросла на 11,3% год к году, до $149,1 млн, при прогнозе $146,4 млн. Цифровая реклама принесла компании $114 млн, на 20,7% больше, чем годом ранее, тогда как печатная просела на 11,1%, до $35,2 млн.

Чтобы повысить ценность подписки, The New York Times объединяет новости с другими цифровыми продуктами — сервисом товарных рекомендаций Wirecutter, спортивным изданием The Athletic и играми, включая Wordle. Компания рассчитывает, что такая пакетная модель поможет привлекать новых подписчиков и удерживать действующих.

Как отмечает Reuters, крупные технологические компании и ИИ-платформы влияют на поисковый и реферальный трафик, а доверие к новостям снижается. Одновременно Axios, CNN, The Verge и другие медиа борются за внимание читателей, поэтому издателям становится сложнее наращивать долю рынка.

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