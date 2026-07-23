Reddit обсуждает возможность закрыть Google доступ к своему контенту для обучения ИИ-моделей — об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Компания входит в растущий список медиа, включая USA Today, Politico, The Economist, People Inc. и Reuters, которые пересматривают условия работы с поисковиком на фоне падения переходов с органической выдачи.

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В 2024 году Reddit заключил с Google соглашение на $60 млн в год, разрешив использовать материалы платформы для обучения ИИ. Сейчас стороны ведут переговоры о продлении контракта, срок которого скоро истекает. По данным источников WSJ, руководство Reddit оценивает, оправдывает ли текущая модель дальнейшую передачу контента поисковику — ИИ-ответы на запросы сокращают переходы на сайты-источники.

Масштаб проблемы подтверждают цифры Semrush: органический трафик из США на сайт USA Today снизился на 18% в период с июня 2025 по июнь 2026 года, у Politico — на 20%, у CNN и Business Insider — по 31%.

Гендиректор USA Today Co. Майк Рид заявил, что компания готова полностью заблокировать поискового робота Google, если нисходящий тренд сохранится; издательство уже готовится к работе без доходов от поискового трафика и параллельно судится с корпорацией по обвинению в монопольном положении на рынке рекламных технологий.

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По данным Cloudflare, боты формируют более половины всего веб-трафика — часть из них собирает контент для обучения моделей, часть обслуживает быстрые ответы на запросы пользователей или перепродает данные третьим сторонам.

Технически издатели могут отключить поискового робота именно для обучения ИИ, но для попадания в обычную поисковую выдачу вынуждены разрешать боту сканировать сайт целиком.

Издательский дом Penske Media, владеющий Variety и Rolling Stone, подал в сентябре антимонопольный иск против Google, утверждая, что ИИ-сводки незаконно используют журналистские материалы и снижают трафик издания.

В Politico сотрудники обсуждают ограничение доступа для ботов и введение обязательной регистрации для чтения бесплатных материалов. Reuters, значительную часть выручки которого формирует B2B-сегмент, также рассматривает блокировку бота для потребительского новостного продукта.

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В Google же заявляют, что ИИ-функции в поиске «еженедельно направляют миллиарды переходов в интернет» и отвечают меняющимся запросам аудитории. Компания также указывает на наличие инструментов управления контентом для владельцев сайтов.

В июне корпорация объявила о готовности выполнить решение британского регулятора, разрешающее издателям участвовать в ИИ-функциях выборочно, без потери позиций в обычной выдаче, — тестирование механизма начнется в Великобритании без объявленных сроков глобального запуска.

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