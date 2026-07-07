Разработчики ИИ и облачные платформы усилили борьбу за стартапы, предлагая им бесплатные лимиты на миллионы долларов для использования моделей и вычислительной инфраструктуры. По данным The Wall Street Journal, за будущих корпоративных клиентов конкурируют OpenAI, Anthropic, Google Cloud, Microsoft и Amazon Web Services.

Alex Shuper, Unsplash

Компании пытаются привлечь стартапы на раннем этапе, когда те только выбирают модели, облачную платформу и технологическую архитектуру. Если молодой бизнес привыкнет работать с конкретным поставщиком, со временем он может превратиться в крупного корпоративного клиента. Для этого ИИ-компании предлагают бесплатные лимиты на токены и вычисления, скидки, ранний доступ к новым моделям и помощь инженеров.

Основатель стартапа голосовых ИИ-сервисов Dialogus Ханс Ибарра объясняет, что бесплатные токены напрямую влияют на скорость разработки. Чем больше запросов команда может отправить моделям без оплаты, тем активнее она тестирует продукт и тем позже ей приходится привлекать деньги для покрытия вычислительных расходов.

Некоторые стартапы собирают предложения от нескольких ИИ-компаний и облачных платформ на общую сумму более $3 млн. В нее входят бесплатные токены и лимиты на облачные вычисления. По оценке PitchBook, номинальная стоимость такого пакета сопоставима со средним посевным раундом в США, хотя стартап получает не деньги, а право пользоваться сервисами поставщиков.

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Самую заметную борьбу за участников Y Combinator развернули OpenAI и Anthropic. В мае глава OpenAI Сэм Альтман предложил каждому стартапу из весеннего и летнего наборов акселератора токены номинальной стоимостью $2 млн в обмен на долю. Позднее компания пересмотрела условия. Теперь участники могут получить $500 тыс. бесплатных лимитов без передачи акций, а еще до $1,5 млн — в рамках отдельной инвестиционной сделки.

Anthropic ответила собственной программой и увеличила бесплатный лимит для участников Y Combinator с $30 тыс. до $500 тыс. Компания не требует взамен долю в стартапе, поэтому ее предложение оказалось прямой альтернативой пересмотренным условиям OpenAI.

В борьбе за стартапы участвуют и крупнейшие облачные платформы. По данным WSJ, отдельные команды получают от Google Cloud предложения стоимостью до $500 тыс., а также ранний доступ к Gemini и консультации специалистов. При этом стандартная публичная программа Google обещает ИИ-стартапам до $350 тыс. облачных лимитов. Microsoft предоставляет развивающимся компаниям до $150 тыс. на сервисы Azure, а программа AWS Activate — до $200 тыс., причем эти средства можно использовать и для сторонних моделей в Amazon Bedrock.

Щедрость программ объясняется обострением конкуренции на рынке генеративного ИИ. OpenAI и Anthropic нужны устойчивые потоки корпоративной выручки, особенно в ожидании возможного выхода на биржу. Одновременно дорогие закрытые модели сталкиваются с давлением более доступных решений с открытыми весами, в том числе китайских.

О масштабах субсидирования говорит расчет аналитической компании Semianalysis. Если полностью использовать месячные лимиты подписки Claude Max за $200 и пересчитать их по публичным API-тарифам Anthropic, их номинальная стоимость может достигать $8 тыс. Для ChatGPT Pro с той же абонентской платой теоретический максимум оценивается в $14 тыс. Эти цифры не отражают реальную себестоимость запросов и относятся только к самым активным пользователям.

Бесплатные лимиты позволяют стартапам дольше развивать продукт, не расходуя привлеченные деньги на запросы к моделям. Сооснователь Touchmark Илья Болгов рассказал, что его компания еще до начала летней программы Y Combinator получила от OpenAI и Anthropic токены общей номинальной стоимостью около $1 млн. Благодаря этому команда смогла активнее использовать ИИ-инструменты, не опасаясь немедленного роста вычислительных счетов.

Поставщики моделей фактически оплачивают стартапам первые месяцы или годы работы со своими технологиями, рассчитывая вернуть эти расходы после перехода компаний на коммерческие тарифы. Y Combinator проводит четыре набора в год примерно по 200 участников. Если OpenAI и Anthropic предоставят каждому из них по $500 тыс. бесплатных лимитов, совокупная номинальная стоимость предложений за год может достичь $800 млн. Это не денежные инвестиции и не обязательно реальные расходы такого же размера, но масштаб программы показывает, насколько дорого ИИ-компании готовы платить за будущих клиентов.

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