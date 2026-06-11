OpenAI рассматривает возможность заметно снизить цены на свои ИИ-сервисы, чтобы усилить позиции в конкуренции с Anthropic. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

По данным издания, руководство OpenAI изучает варианты снижения стоимости токенов. Так называют базовую единицу, по которой рассчитываются расходы при работе с языковыми моделями. Чем больше текста обрабатывает модель, тем больше токенов расходуется и тем выше итоговая стоимость для пользователей и компаний.

Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято, а обсуждения внутри компании продолжаются. Само обсуждение такого шага показывает, насколько острой стала борьба на рынке генеративного ИИ.

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В последние годы OpenAI и Anthropic активно конкурируют за корпоративных клиентов и разработчиков, предлагая все более мощные языковые модели. Для компаний, которые используют ИИ в больших масштабах, снижение стоимости может стать важным аргументом: чем больше запросов они обрабатывают, тем заметнее разница даже при небольшом изменении цены.

Если OpenAI одобрит снижение цен, пользователи и корпоративные клиенты смогут получить доступ к передовым ИИ-моделям дешевле. Для рынка это может стать новым витком ценовой конкуренции между крупнейшими разработчиками искусственного интеллекта.

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