Объем выпуска долговых инструментов для финансирования ИИ с начала 2026 года достиг $687 млрд по состоянию на 3 ноября. Такие данные приводятся в исследовании Goldman Sachs. При этом крупнейшие технологические компании продолжают наращивать обязательства по аренде дата-центров, закупке оборудования и вычислительных мощностей. Аналитики предупреждают, что дальнейшее расширение ИИ-инфраструктуры может столкнуться с ограничениями кредитного рынка, даже если спрос продолжит расти.

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На пять крупнейших операторов облачной инфраструктуры, включая Alphabet, Amazon, Microsoft и Oracle, пришлось около 43% общего объема размещений. С начала года эти компании выпустили долговых инструментов на $296 млрд, хотя ранее Goldman Sachs прогнозировал $250 млрд за весь 2026 год.

Только с 29 октября участники рынка объявили о новых сделках на сумму более $67 млрд. Оставшуюся часть финансирования привлекают другие компании, включая операторов дата-центров и поставщиков оборудования для ИИ.

Однако прямые заимствования составляют лишь часть финансовых обязательств технологического сектора. По оценке Goldman Sachs, пять крупнейших компаний накопили $1,7 трлн обязательств по аренде инфраструктуры, причем около 75% договоров еще не вступили в стадию фактического использования.

Дополнительно на них приходится $1,9 трлн обязательств по закупкам и услугам, которые не связаны с арендой. Из этой суммы $685 млрд необходимо выплатить до конца 2027 года.

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Такие договоры охватывают строительство и эксплуатацию дата-центров, закупку серверов, аренду вычислительных мощностей, сетевое оборудование и энергоснабжение. При этом их нельзя напрямую суммировать с объемом выпущенного долга: часть расходов уже учтена в инвестиционных программах, а долгосрочные обязательства распределены на несколько лет.

Тем не менее они формируют будущую потребность в денежных средствах, которую компаниям придется покрывать за счет выручки, собственных резервов или новых заимствований.

О масштабах финансовых потребностей отрасли Goldman Sachs предупреждал еще летом. В августе банк оценивал выпуск долговых инструментов для ИИ с начала года почти в $500 млрд. По расчетам UBS, которые были опубликованы в сентябре, капитальные расходы крупнейших операторов облачной инфраструктуры могут составить около $940 млрд в 2026 году и $1,3 трлн в 2027-м.

При этом финансирование все чаще проходит через отдельные юридические структуры и специализированные инвестиционные фонды, из-за чего часть рисков остается за пределами обычной корпоративной отчетности.

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Одним из примеров стала сделка на $35 млрд, которую UBS связывает с инфраструктурой Anthropic. Финансирование предоставили инвесторы во главе с Apollo и Blackstone, а средства направили на приобретение специализированных процессоров Google, которые затем арендовала Anthropic.

Такая структура позволяет технологической компании получать вычислительные мощности без прямого оформления всей суммы как собственного долга. Однако риски сохраняются у кредиторов, арендодателей и других участников сделки.

В Goldman Sachs считают, что главным ограничением для новых размещений постепенно становится насыщение кредитного рынка. Инвестиционные фонды устанавливают лимиты на вложения в отдельных заемщиков и отрасли, поэтому даже финансово устойчивые компании могут столкнуться с ростом стоимости заимствований. Похожие опасения высказывают рейтинговые агентства.

По оценке S&P, технологическим компаниям потребуется доказать способность ИИ-сервисов приносить достаточную выручку для обслуживания растущих обязательств.

Особое значение будет иметь ситуация к 2028 году, когда инвесторы смогут точнее оценить коммерческую отдачу от нынешнего строительства инфраструктуры. Если доходы от ИИ продолжат расти, компании получат возможность обслуживать долги за счет операционной деятельности.

В противном случае часть участников рынка может столкнуться с пересмотром инвестиционных программ и ограничением доступа к финансированию. Goldman Sachs ожидает, что кредиторы будут все внимательнее оценивать зависимость заемщиков от развития искусственного интеллекта.

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