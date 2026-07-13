После нескольких лет рекордной прибыли российские компании входят в период более жестких финансовых условий. Аналитики фиксируют сразу три негативные тенденции — предприятия зарабатывают меньше, обслуживание долга дорожает, а платежная дисциплина в расчетах между контрагентами ухудшается.

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По данным Росстата, за январь-апрель организации заработали 8,8 трлн руб. прибыли до налогообложения — на 11% меньше, чем годом ранее. Статистика не учитывает банки, малый бизнес и государственные учреждения. В апреле финансовый результат улучшился благодаря благоприятной ситуации на сырьевых рынках, но этого не хватило, чтобы переломить общее снижение.

Расчеты Банка России показывают похожую картину. В первом квартале финансовый результат крупных и средних предприятий составил 10,4% ВВП — это самый слабый показатель для начала года со времен пандемии. В «Альфа-Банке» отмечают, что без учета финансовой отрасли доля корпоративной прибыли в ВВП снижается уже третий год подряд. В 2023 году она составляла около 10%, затем уменьшилась до 7%, а теперь приблизилась к 6%.

Эксперты считают, что причины связаны не только с текущим экономическим циклом, но и с более глубокими изменениями. По оценке главного экономиста ВТБ Родиона Латыпова, экспортные отрасли постепенно теряют возможность обеспечивать российской экономике сверхприбыль. Одновременно растет доля расходов на оплату труда, а инвестиции все чаще идут не на запуск новых проектов, а на поддержание уже работающих производств.

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К долгосрочным изменениям добавились краткосрочные трудности. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечают, что на предприятия одновременно давят рост производственных затрат, увеличение расходов на персонал и дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки. Положение части экспортеров дополнительно ухудшило укрепление рубля, а на внутреннем рынке замедлился спрос.

Давление уже заметно в финансовых потоках компаний. По оценкам ЦМАКП, в первые три месяца года процентные платежи по кредитам были эквивалентны 37% полученной предприятиями прибыли. За весь период наблюдений долговая нагрузка еще ни разу не поднималась до такого уровня.

Одновременно компании все чаще задерживают расчеты с контрагентами. За первый квартал просроченная кредиторская задолженность выросла еще на 3,7%, продлив двухлетнюю тенденцию. Согласно официальной отчетности, на просрочку приходится около 5% совокупной задолженности против 4,3% годом ранее. Однако аналитики считают, что статистика отражает проблему не полностью, а реальные объемы просроченных обязательств могут быть значительно выше.

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Ускоряется и рост дебиторской задолженности — сумм, которые клиенты и контрагенты должны самим компаниям. По данным «Альфа-Банка», во второй половине прошлого года она увеличивалась примерно на 19% в годовом выражении, а к марту нынешнего года темпы достигли 26%. С учетом инфляции рост ускорился с 10 до 19%.

Вместе эти показатели свидетельствуют о том, что компании постепенно теряют запас финансовой прочности, накопленный в предыдущие годы. Экономисты пока не говорят о системном кризисе, но уже отмечают первые признаки ухудшения платежеспособности бизнеса. Если кредиты останутся дорогими, финансовое давление на компании продолжит расти.

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