Современные технологии искусственного интеллекта открыли новые возможности для киберпреступников, позволяя взламывать пароли за считанные секунды. Эксперты отмечают, что простые комбинации символов поддаются взлому мгновенно, тогда как более сложные пароли с заменой букв на символы могут потребовать нескольких минут для расшифровки.

DC Studio/Freepik

Сергей Волдохин, генеральный директор Start X, объясняет принцип работы современных взломщиков. Нейросети анализируют огромные массивы данных из предыдущих утечек, выявляя распространенные шаблоны создания паролей. Алгоритмы учитывают типичные замены букв символами и добавление цифр, что позволяет быстро подбирать возможные комбинации.

Особую опасность представляют повторно используемые пароли. Если злоумышленникам удается получить доступ к одному аккаунту, они часто пробуют эти же данные на других сервисах.

Финансовые сервисы, включая интернет-банкинг и электронные кошельки, остаются главной мишенью для атак. Не менее привлекательны для мошенников аккаунты на торговых площадках с привязанными платежными картами. Облачные хранилища и почтовые сервисы также в зоне риска, так как содержат ценную личную информацию.

Помимо взлома паролей, злоумышленники активно применяют нейросети для создания поддельных видео и аудиозаписей. Технологии дипфейков позволяют реалистично имитировать голос и внешность человека. Также участились случаи генерации фишинговых сайтов, где ИИ полностью создает дизайн и даже чат-боты для поддержки.

Для создания надежного пароля специалисты советуют использовать длинные комбинации из случайных символов, избегая осмысленных слов и личной информации. Менеджеры паролей помогают безопасно хранить и генерировать уникальные комбинации для каждого сервиса.

Двухфакторная аутентификация остается одним из самых эффективных способов защиты. Предпочтение стоит отдавать специализированным приложениям-генераторам кодов вместо SMS-сообщений.

При получении подозрительных звонков или сообщений важно проверять информацию через альтернативные каналы связи. Особое внимание стоит обращать на неестественные детали в видео — странное освещение, несоответствие фона или артефакты в изображении.

Крупные ИТ-компании активно используют нейросети для противодействия киберпреступникам. Системы анализа поведения помогают выявлять подозрительную активность, а алгоритмы машинного обучения оперативно блокируют новые фишинговые сайты.

Эксперты подчеркивают, что современные угрозы требуют комплексного подхода к безопасности. Регулярное обновление паролей, внимательное отношение к подозрительным сообщениям и использование современных средств защиты помогут минимизировать риски.