Vertu представила складной смартфон Alphafold, ориентированный прежде всего на топ-менеджеров и бизнес-пользователей, которым требуется постоянный доступ к инструментам управления рабочими процессами вне офиса. Устройство подается как попытка переосмыслить сегмент премиальных смартфонов в условиях развития ИИ, объединяя роскошное исполнение с корпоративной автоматизацией.

Jonathan Borba, Unsplash

В Alphafold встроен ИИ-агент Hermes Agent, разработанный на базе открытого проекта Hermes от Nous Research. Он способен интегрироваться с корпоративными системами класса ERP и CRM, беря на себя автоматизацию согласований, планирования, управления продажами, организации командировок и операционной отчетности. Общаться с системой можно на естественном языке.

Платформа также умеет распределять задачи между различными крупными ИИ-моделями, включая решения от OpenAI, Anthropic и Google, а также подключаться к моделям на открытых источниках. Дополнительно заявлена поддержка более 80 сторонних приложений и встроенных функций смартфона, что позволит выстраивать сложные кроссплатформенные сценарии работы.

Читайте также Финская HMD встроила локальный ИИ для Индии в бюджетный смартфон Vibe 2 5G

Стоимость базовой версии Alphafold начинается с $6,88 тыс., отделка аппарата традиционно для Vertu премиальная — из телячьей кожи. Более дорогие конфигурации включают кожу аллигатора, 18-каратное золото и инкрустацию бриллиантами, а кастомные версии могут достигать цены до $46,8 тыс.

Устройство получило 8,05-дюймовый складной дисплей и внешний экран диагональю 6,53 дюйма, аккумулятор емкостью 6500 мА·ч, поддержку спутниковой связи и тройную основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором. В основе смартфона — чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, а механизм шарнира рассчитан на 650 тыс. циклов складывания и выполнен с применением титана и углеродных композитов.

Особое внимание уделено вопросам безопасности: используется фирменный чип A5, отвечающий за изоляцию биометрических данных и ключей аутентификации. Часть информации обрабатывается локально на устройстве, а запросы к внешним ИИ-моделям проходят токенизацию и частичную очистку перед отправкой.

Читайте также OpenAI представит смартфон с ИИ-агентом вместо приложений

При этом компания признает, что решение пока не прошло независимую сертификацию безопасности, хотя планирует провести сторонние аудиты и получить соответствующие подтверждения в дальнейшем.

Запуск Alphafold стал очередной попыткой Vertu укрепить позиции на рынке после серии смен владельцев и длительной конкуренции с массовыми производителями смартфонов. Первая партия из 115 устройств начнет поставляться уже на этой неделе, включая поставки в США.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.