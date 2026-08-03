Искусственному интеллекту, судя по всему, становится тесно в чат-ботах и генераторах картинок. Теперь он добрался до одной из самых консервативных сфер финансов — анализа корпоративных кредитов, где сделки могут измеряться десятками и сотнями миллионов долларов. Американский стартап Ellis AI привлек для этого $10 млн инвестиций.

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Компанию основал предприниматель Райан Уильямс, ранее создавший платформу Repeat, которую в 2024 году приобрел сервис электронной коммерции Shopify. Новый проект работает в сфере частного кредитования. Если обычный банковский кредит можно сравнить с ипотекой, то частное кредитование — это когда деньги бизнесу дает не банк, а крупный инвестиционный фонд, который сам оценивает риски и договаривается об условиях сделки. За последние годы этот сегмент быстро вырос и, по оценкам отраслевых аналитиков, превратился в рынок объемом около $2 трлн.

Сегодня специалисты по таким сделкам тратят часы, а иногда и дни на изучение финансовой отчетности, кредитных договоров, судебных документов и других материалов, чтобы оценить риски заемщика. Ellis AI предлагает поручить эту работу искусственному интеллекту. Сервис собирает документы, анализирует их и готовит для аналитиков структурированные выводы, чтобы они могли быстрее принять решение.

При этом стартап не обещает заменить людей. По словам основателей, ИИ должен стать помощником, который берет на себя рутинную часть анализа, а окончательное решение по кредиту остается за специалистом. Такой подход сегодня становится одним из главных трендов в корпоративном ИИ: нейросети все чаще используются не вместо сотрудников, а как инструмент, позволяющий им быстрее работать с большими объемами информации.

В раунде финансирования приняли участие First Round Capital, Khosla Ventures, Thrive Capital и еще несколько известных венчурных фондов. Для молодой компании это первый крупный раунд инвестиций после выхода из режима скрытой разработки, когда стартап несколько месяцев или лет создает продукт, практически не рассказывая о нем публично.

Интерес инвесторов к таким проектам отражает более широкий тренд. Если еще пару лет назад ИИ в финансах чаще использовали для общения с клиентами или автоматизации простых операций, то теперь разработчики все чаще пытаются автоматизировать процессы, которые раньше считались исключительно работой высокооплачиваемых аналитиков.

Что это значит для бизнеса

Рынок искусственного интеллекта постепенно смещается от универсальных чат-ботов к отраслевым решениям. Для бизнеса это означает, что все больше будет появляться узкоспециализированных ИИ-сервисов — для юристов, врачей, инженеров, финансистов или специалистов по закупкам. Их задача — не заменить эксперта, а сократить время на поиск информации, анализ документов и подготовку решений. Такие инструменты становятся одним из самых быстрорастущих направлений корпоративного ИИ.

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