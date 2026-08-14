Зарплатная премия за навыки работы с искусственным интеллектом в России сократилась с 31,8% в 2022 году до 11,8% в 2025-м. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, изучив более 700 тыс. вакансий от 124 тыс. компаний на hh.ru за 2021–2025 годы. По мере распространения ИИ соответствующие компетенции перестают быть редким преимуществом соискателя.

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При этом ИИ пока остается относительно нишевым требованием. Во второй половине 2025 года такие навыки встречались лишь в 2,8% вакансий. В высокотехнологичных отраслях показатель вырос с 6,6% в 2021 году до 9,8% в 2025-м. Лидируют финансы и страхование — 14,4%, далее идут информационно-коммуникационная сфера — 9,5%, наука — 4% и образование — 2,4%. За пределами технологичных отраслей рост оказался гораздо слабее: с 1,1 до 1,5%.

Меняется и сама структура востребованных компетенций. До массового распространения генеративного ИИ максимальную премию давало сочетание ИИ-навыков с узкоспециализированными цифровыми инструментами — 53,9%. После 2022 года наибольшую отдачу стало приносить объединение ИИ с более широкими цифровыми навыками: например, сочетание работы с ИИ и анализа данных давало премию около 31%. Особенно заметен такой эффект в профессиях за пределами ИТ, где базовое использование нейросетей еще не стало обязательным стандартом.

Расчеты ЦМИ «Сбера» также фиксируют быстрое распространение генеративного ИИ. За два года доля вакансий с соответствующими требованиями выросла примерно в пять раз — с 0,1 до 0,5%. Такие компетенции уже появляются в предложениях для дизайнеров, маркетологов и продакт-менеджеров. Одновременно ИИ все чаще рассматривается не как замена сотруднику, а как инструмент повышения его производительности.

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Это подтверждают оценки влияния ИИ на занятость. По данным НИУ ВШЭ, около трети рабочих задач в российской экономике потенциально могут выполняться с помощью ИИ, примерно 10% рабочих мест имеют высокий уровень риска, а еще около трети — значимый. При этом доля занятости, которой угрожает полная автоматизация, составляет менее 1%. Исследователи не обнаружили выраженного эффекта массового вытеснения работников или поляризации рынка труда.

В результате российский рынок труда, скорее, движется к изменению содержания профессий, чем к их массовому исчезновению. Само умение пользоваться нейросетями постепенно дешевеет с точки зрения зарплатной премии, тогда как ценность связки ИИ с анализом данных, профессиональной экспертизой и другими цифровыми навыками растет.

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