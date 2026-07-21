Ученые предупредили, что ИИ-ретушь фотографий птиц могла подорвать достоверность научных баз. Обработанные снимки все чаще появлялись на платформах гражданской науки, данные которых использовали для изучения ареалов и поведения видов. Незаметные изменения на фотографии грозили создать ложное наблюдение и привести исследователей к ошибочным выводам.

Boris Smokrovic, Unsplash

Главную угрозу авторы увидели не в заведомых подделках, а в безобидном на первый взгляд «улучшении» реальных фотографий. Генеративный ИИ мог убрать ветку или лист, закрывавшие птицу, но вместе с ними дорисовать чужие элементы оперения и другие отличительные признаки. В итоге на снимке появлялась птица, похожая уже на другой вид.

Авторы публикации в журнале Nature Ecology & Evolution привели случай из центральной Бразилии. После ИИ-обработки эполетового трупиала, обычного для этого региона, приняли за красноплечего черного трупиала — североамериканский вид, которого прежде не наблюдали в этой части страны. Фотограф не пытался подделать находку и лишь попросил ИИ сделать снимок «лучше», однако алгоритм добавил птице признаки другого вида.

Проблема могла затронуть популярные платформы iNaturalist и Macaulay Library, чьи массивы данных исследователи использовали для изучения биоразнообразия и реакции видов на изменение климата. На iNaturalist из более чем 610 млн изображений около 1,4 тыс. пометили как созданные или обработанные с помощью ИИ. Авторы публикации допустили, что эта цифра отражала лишь часть проблемы, поскольку многие подделки и незаметные правки было сложно обнаружить.

Исследователи призвали фотографов не применять генеративный ИИ к снимкам, предназначенным для научных баз, а сами платформы — четче обозначить правила и улучшить выявление искусственного контента. Без таких мер загрязнение архивов могло снизить надежность массовых наблюдений за дикой природой и осложнить оценку состояния экосистем.

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