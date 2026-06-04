74% «белых воротничков» без управленческих функций уже регулярно используют в работе ИИ-инструменты. За год этот показатель вырос на 23 п.п. Вместе с тем большинство компаний так и не научились превращать высвобожденное время в измеримый экономический результат, констатирует Boston Consulting Group в ежегодном докладе AI at Work. Исследование охватывает почти 12 тыс. работников в 14 странах и регионах.

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Исследование также показало, что более 40% рядовых сотрудников, регулярно использующих ИИ, сообщили об экономии не менее полного рабочего дня в неделю. Однако организации в целом не выработали механизмов, позволяющих направить этот ресурс на создание добавленной стоимости.

«Все говорят о том, что ИИ замещает работу. На самом деле речь идет о переосмыслении того, в чем состоит человеческий вклад», — отметила соавтор доклада Винсиан Бошен из BCG.

По ее словам, ответственность за эту трансформацию лежит на руководителях.

Отдельную проблему представляет неравномерность распределения выгод внутри организаций. Почти половина респондентов указала, что тратит больше времени на управление ИИ и постановку задач для него, чем на непосредственное выполнение работы. Около двух третей регулярных пользователей сообщили о росте удовлетворенности от работы, но одновременно 41% зафиксировали увеличение когнитивной нагрузки. Исследователи обозначили этот эффект как «парадокс радости»: ИИ делает работу лучше и сложнее одновременно.

«Уравнение удовольствия переписывается в течение года использования ИИ. Поначалу новизна технологии и когнитивная нагрузка подпитывают интерес, но этот «ИИ-медовый месяц» угасает без стратегической ясности», — пояснил другой соавтор доклада, Сильвен Дюрантон.

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Вопрос о том, как структурно переосмыслить роли сотрудников и перераспределить их задачи, остается открытым для большинства компаний, продолжающих инвестировать в ИИ огромные средства.

Доклад также фиксирует резкое ускорение распространения агентного ИИ. 30% опрошенных указали, что агентные инструменты уже интегрированы в их рабочие процессы — более чем вдвое больше, чем годом ранее. Более 60% работников допускают, что в течение трех лет агенты смогут выполнять как минимум половину их нынешних обязанностей. Это свидетельствует о том, что горизонт структурных изменений на рынке труда сократился и компании рискуют оказаться к ним не готовы.

Географически картина неоднородна. Регулярное использование ИИ среди рядовых сотрудников в Индии, Бразилии и Южной Африке превышает среднемировые показатели. США, Франция и Италия пока отстают от среднего показателя по миру. Авторы доклада связывают это с различиями в корпоративных стратегиях внедрения технологии и уровнем управленческой поддержки цифровой трансформации.

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