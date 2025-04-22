Аналитики компании Honor выяснили, что большинство россиян активно используют искусственный интеллект (ИИ) в рабочей среде и считают его эффективным инструментом для повышения продуктивности. В то же время отношение к таким технологиям остается неоднозначным: многие предпочитают не афишировать его использование, а часть опрошенных беспокоится о защите персональных данных. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

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81,5% респондентов сообщили, что готовы делегировать ИИ стрессовые задачи или использовать его как советника — например, для общения с проблемными клиентами, подготовки к собеседованиям, обучения сотрудников или даже онлайн-знакомств. 56,6% признались, что уже прибегали к ИИ в работе, а 9,6% делают это ежедневно.

Эксперты выяснили, что 50,7% опрошенных стали использовать помощников с искусственным интеллектом значительно чаще, чем год назад. 19,7% смогли с их помощью увеличить доход или найти дополнительный заработок. Этот показатель почти вдвое больше, чем в 2024 году.

По мнению 41% респондентов, ИИ делает рабочую среду более комфортной, а 18,2% считают, что он помогает снижать стресс и справляться с выгоранием на рабочем месте. При этом 41,7% убеждены, что такие технологии никогда не смогут полностью обходиться без участия человека.

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Пользователи обращаются к ИИ, чтобы ускорить рабочие процессы (43,2%), компенсировать нехватку навыков (40,5%), автоматизировать рутину, включая отчетность (32,4%), и распределить большой объем задач (32,2%).

Благодаря ИИ 30,2% респондентов тратят меньше времени на работу, 20,8% получают от нее больше удовольствия, а 21% принимают более креативные решения. 25,9% опрошенных довольны качеством помощи ИИ, а 18,1% отметили снижение числа ошибок в результатах своей работы.

Также эксперты выяснили, что 55% опрошенных готовы доплачивать за функции ИИ в смартфоне. Однако 36% признаются, что у них не хватает времени, чтобы разобраться в возможностях технологий и использовать их более эффективно.

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В то же время 21% опрошенных поделились, что никогда не признались бы руководству в том, что используют ИИ в работе. Из них 6,4% чувствуют себя неловко, если их хвалят за результат, достигнутый с его помощью. 11,1% руководителей считают применение ИИ признаком профессиональной деградации.

Кроме того, 41,3% опрошенных относятся к ИИ-сервисам с осторожностью из-за рисков, связанных с утечкой личных и корпоративных данных. Еще 31,1% признались, что ждут появления строгих правил и законодательных инициатив по защите информации.