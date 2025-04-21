Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о создании и совместном использовании роботизированных лабораторий для проведения научных исследований с применением искусственного интеллекта (ИИ). Полученные результаты будут внедрены в различные отрасли промышленности.

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Предложения должны быть подготовлены при участии заинтересованных организаций и представлены до 15 июля 2025 года.



Глава государства также поручил подготовить предложения:

о поддержке создания опытно-производственной инфраструктуры в научных организациях и высших учебных заведениях.

о создании межотраслевого центра аддитивных технологий для ускорения их внедрения промышленными предприятиями — совместно с Российской академией наук, «Росатомом» и Курчатовским институтом;

о расширении применения ИИ, компьютерного моделирования в целях сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов;

о создании национального суперкомпьютерного центра и другие.

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В июне 2024 года в указе президента о национальных целях развития была сформулирована задача вывести Россию в число 25 ведущих стран мира по показателю роботизации.

Реализация этой задачи предполагает, что на каждые 10 тыс. работников в России будет приходиться 100 роботов, сообщили «Известия». В целом отечественным предприятиям предстоит внедрить в свои процессы более 100 тыс. роботов. По подсчетам Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) за 2023 год, их число составляет лишь 12,8 тыс., написало издание.