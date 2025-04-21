Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о создании и совместном использовании роботизированных лабораторий для проведения научных исследований с применением искусственного интеллекта (ИИ). Полученные результаты будут внедрены в различные отрасли промышленности.
Предложения должны быть подготовлены при участии заинтересованных организаций и представлены до 15 июля 2025 года.
Глава государства также поручил подготовить предложения:
В июне 2024 года в указе президента о национальных целях развития была сформулирована задача вывести Россию в число 25 ведущих стран мира по показателю роботизации.
Реализация этой задачи предполагает, что на каждые 10 тыс. работников в России будет приходиться 100 роботов, сообщили «Известия». В целом отечественным предприятиям предстоит внедрить в свои процессы более 100 тыс. роботов. По подсчетам Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) за 2023 год, их число составляет лишь 12,8 тыс., написало издание.