Американские компании, которые активнее других внедряют ИИ, тратят на него в среднем $7,5 тыс. в месяц на одного сотрудника. Такие данные приводит Ramp AI Index, который отслеживает использование искусственного интеллекта в бизнесе США. При этом даже у лидеров эти расходы пока ниже затрат на персонал. Среднемесячная зарплата разработчика программного обеспечения в США составляет около $16 тыс.

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Разрыв между разными группами компаний остается большим. Организации из верхних 10% тратят на ИИ около $611 в месяц на сотрудника, а медианный показатель по всей выборке едва превышает $11,38. Это примерно стоимость корпоративной подписки на один ИИ-сервис. Значительная часть бизнеса пока ограничивается минимальным набором ИИ-инструментов и не переходит к масштабной интеграции.

У самых активных пользователей ИИ бюджеты продолжают расти. В прошлом месяце расходы на искуственный интеллект в топ-1% компаний увеличились на 14,1% в пересчете на одного сотрудника. Насколько устойчивой окажется эта динамика, пока неясно: рост расходов усиливает давление на операционную рентабельность.

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Компании с самыми высокими расходами на ИИ обычно не зависят от одного поставщика. Они используют несколько передовых моделей и подключают платформы, которые дают доступ к более дешевым решениям с открытым исходным кодом. Такой подход помогает контролировать стоимость вычислений, не терять нужную функциональность и сохранять гибкость при изменении рыночного предложения.

Вопрос о соотношении расходов на ИИ и персонал стал заметнее после публичных заявлений топ-менеджеров нескольких технологических компаний. Один из руководителей Nvidia говорил, что его вычислительные затраты превысили совокупный фонд оплаты труда. Глава стартапа Mercor сообщал, что расходы на ИИ-агентов уже оказались выше затрат на штатных сотрудников. Данные Ramp показывают, что на уровне всего рынка такая ситуация пока не стала нормой, хотя расходы на ИИ у лидеров растут быстрее остальных затрат.

По оценкам ряда аналитиков рынка труда, если стоимость ИИ-вычислений продолжит снижаться, а возможности моделей будут расширяться, расходы на ИИ по отдельным функциям могут превысить затраты на персонал в течение нескольких лет. Поэтому компании уже сейчас получают стимул пересматривать кадровую и операционную модель.

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