Uber ввел ежемесячный лимит в $1,5 тыс. на каждого сотрудника за использование агентных инструментов для программирования — в частности, Claude Code от Anthropic и Cursor. Ограничение стало реакцией на то, что компания израсходовала весь годовой ИИ-бюджет уже к апрелю. Об этом сообщил Bloomberg.

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Отслеживать расходы сотрудники могут через внутренний дашборд. В отдельных случаях лимиты можно превысить, но с разрешения руководства. Новые правила вводятся на фоне того, что ранее компания, по данным The Information, сознательно поощряла максимальное использование ИИ и даже составляла среди сотрудников внутренние рейтинги того, кто потратил больше токенов.

Стремительное истощение бюджета не стало сюрпризом в контексте той политики, которую Uber проводил последние месяцы. CTO компании Туан Фам публично признал факт перерасхода уже к апрелю. Агрессивное насаждение ИИ-инструментов в корпоративной культуре дало обратный эффект: вместо управляемого внедрения компания получила неконтролируемый рост затрат.

Операционный директор Uber Эндрю Макдональд, выступая на подкасте, дополнительно усложнил картину: по его словам, провести четкую границу между использованием ИИ и появлением новых пользовательских функций «крайне затруднительно». Это ставит под сомнение сам механизм оценки эффективности. Получается, если компания не может измерить результат, обосновать расходы становится очень сложно.

По мере того как предприятия наращивают вложения в ИИ-инструменты, вопрос об окупаемости инвестиций приобретает все большую остроту. Отдача от ИИ пока остается во многом ожидаемой, а не измеримой — и некоторые компании начинают пересматривать свою стратегию интеграции нейросетей в бизнес-процессы.

Случай Uber, вероятно, окажется не единственным: по мере того как первоначальный энтузиазм вокруг генеративного ИИ сталкивается с бюджетными реалиями, крупные игроки отрасли будут вынуждены формализовать политику расходов. Введение лимитов — первый шаг к тому, чтобы перевести ИИ-затраты из категории «инвестиции в будущее» в категорию управляемых операционных расходов.

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