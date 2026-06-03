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Uber ограничил расходы на ИИ после того, как потратил годовой бюджет за 4 месяца

Uber ввел ежемесячный лимит в $1,5 тыс. на каждого сотрудника за использование агентных инструментов для программирования — в частности, Claude Code от Anthropic и Cursor. Ограничение стало реакцией на то, что компания израсходовала весь годовой ИИ-бюджет уже к апрелю. Об этом сообщил Bloomberg.

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Отслеживать расходы сотрудники могут через внутренний дашборд. В отдельных случаях лимиты можно превысить, но с разрешения руководства. Новые правила вводятся на фоне того, что ранее компания, по данным The Information, сознательно поощряла максимальное использование ИИ и даже составляла среди сотрудников внутренние рейтинги того, кто потратил больше токенов.

Стремительное истощение бюджета не стало сюрпризом в контексте той политики, которую Uber проводил последние месяцы. CTO компании Туан Фам публично признал факт перерасхода уже к апрелю. Агрессивное насаждение ИИ-инструментов в корпоративной культуре дало обратный эффект: вместо управляемого внедрения компания получила неконтролируемый рост затрат.

Операционный директор Uber Эндрю Макдональд, выступая на подкасте, дополнительно усложнил картину: по его словам, провести четкую границу между использованием ИИ и появлением новых пользовательских функций «крайне затруднительно». Это ставит под сомнение сам механизм оценки эффективности. Получается, если компания не может измерить результат, обосновать расходы становится очень сложно.

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Расходы растут, а отдача не очевидна: крупные компании столкнулись с проблемой окупаемости ИИ

По мере того как предприятия наращивают вложения в ИИ-инструменты, вопрос об окупаемости инвестиций приобретает все большую остроту. Отдача от ИИ пока остается во многом ожидаемой, а не измеримой — и некоторые компании начинают пересматривать свою стратегию интеграции нейросетей в бизнес-процессы.

Случай Uber, вероятно, окажется не единственным: по мере того как первоначальный энтузиазм вокруг генеративного ИИ сталкивается с бюджетными реалиями, крупные игроки отрасли будут вынуждены формализовать политику расходов. Введение лимитов — первый шаг к тому, чтобы перевести ИИ-затраты из категории «инвестиции в будущее» в категорию управляемых операционных расходов.

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