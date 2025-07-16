Российские разработчики совершили прорыв в сфере HR-технологий, представив платформу Grade-Me, которая сокращает время оценки кандидатов с 35 до полутора минут. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Инновационный продукт создан совместно ИТ-компанией ZeBrains и рекрутинговым агентством The Find в ответ на выявленные проблемы современного рынка подбора персонала.

Основой для разработки послужили данные масштабного исследования 2022 года с участием международных корпораций Gategroup и JPMorgan Chase. Анализ выявил 19 ключевых факторов, влияющих на текучесть кадров — от времени в пути до работы до несоответствия ожиданий от должности. Ручная проверка всех этих параметров занимала у рекрутеров до 35 минут на одного кандидата.

Grade-Me кардинально меняет этот процесс. Как пояснили разработчики, платформа использует передовые алгоритмы машинного обучения для анализа аудиозаписей собеседований, мгновенно оценивая как профессиональные компетенции, так и личностные качества соискателей. Они отметили, что особенность решения заключается в полной адаптации под специфику российского и стран СНГ рынка труда с возможностью интеграции в существующие HRM-системы без их замены.

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Пилотное внедрение системы уже продемонстрировало впечатляющие результаты. По данным разработчиков, обработав 981 интервью, платформа сэкономила HR-специалистам 548 часов рутинной работы.

Они подчеркнули, что главное — это качественные изменения: средний срок работы новых сотрудников увеличился с 1 года 3 месяцев до 1 года 9 месяцев, а компании-участники смогли сократить расходы на 2,55 млн руб. за счет уменьшения количества увольнений в адаптационный период.

Павел Сизов, CEO The Find и основатель проекта, отметил, что их разработка не просто ускоряет процесс подбора, но и делает его более точным и прозрачным. Он добавил, что это позволяет HR-специалистам переключиться с рутинной обработки данных на стратегические задачи.

Разработчики сообщили, что в ближайшие три года планируют масштабировать платформу до 10 млн оценок в год, укрепляя лидерские позиции на рынке HR-технологий России и стран СНГ.