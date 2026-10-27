Специалистам по кибербезопасности придется радикально менять привычные методы работы из-за развития искусственного интеллекта. По словам генерального директора группы компаний «Солар» Игоря Ляпунова, без такой перестройки нынешних навыков может оказаться недостаточно для противодействия новым угрозам. Об этом он заявил на SOC Forum. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, в свою очередь, пригласил специалистов, которые могут остаться без работы, участвовать в создании новых дата-центров.

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Ляпунов сравнил будущее кибербезопасников с судьбой кучеров после появления автомобилей. По его мнению, искусственный интеллект потребует от отрасли серьезной перестройки, а прежние подходы к обеспечению безопасности могут утратить эффективность. При этом само по себе внедрение ИИ не гарантирует специалистам ни роста зарплат, ни большей востребованности.

«Это не пользователь, это не система, это сущность, к которой мы, безопасники, относиться не умеем», — сказал Ляпунов об ИИ-агентах, которые появляются в корпоративных сетях.

По словам Ляпунова, разработка с помощью искусственного интеллекта уже не ограничивается ИТ-подразделениями — такие инструменты используют в том числе в аналитике и маркетинге. При этом бизнес осваивает новые технологии быстрее, чем специалисты по информационной безопасности успевают адаптировать к ним привычные подходы к защите.

Одновременно искусственный интеллект расширяет возможности злоумышленников. Если раньше он выступал преимущественно в роли помощника — помогал искать уязвимости и готовить инструменты для взлома, — то теперь способен стать самостоятельным участником кибератаки.

«Скорость атаки будет превышать наши когнитивные способности. Руками мы такую атаку уже не отразим», — предупредил глава «Солара».

Впрочем, исчезновения самой профессии Ляпунов не ожидает. Напротив, по его словам, специалисты, которые сумеют адаптироваться к новым условиям и перестроить свою работу, получат дополнительные возможности для профессионального роста и смогут рассчитывать на высокие зарплаты.

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Где понадобятся «новые руки и умы»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский обратил внимание на другое направление, где в будущем могут понадобиться специалисты, — развитие цифровой инфраструктуры. Речь идет о создании дата-центров и строительстве линий передачи данных. По его прогнозу, отрасли предстоит серьезная технологическая перестройка: изменятся подходы к размещению ЦОДов, их энергоснабжению и охлаждению.

«И я заранее приглашаю всех, кто занимается информационной безопасностью, если вдруг окажутся без работы: вот создание новых ЦОДов наверняка потребует новых рук, новых умов», — сказал президент «Ростелекома».

Впрочем, он оговорился, что и в этой сфере будут применяться ИИ-агенты.

По мнению Осеевского, вместо концентрации крупных дата-центров мощностью от 50 МВт возле мегаполисов рынок может перейти к распределенной сети модульных объектов меньшего размера. В качестве условного ориентира он назвал 10–15 МВт. Причины — ограничения доступной электроэнергии в крупных городах и необходимость обеспечивать физическую безопасность инфраструктуры. Возможными источниками питания он назвал газовую генерацию, а в более отдаленной перспективе — компактные ядерные реакторы.

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Распределенная сеть потребует дополнительных инвестиций в связь, отметил Осеевский. Это создаст задачи не только для операторов ЦОДов, но и для производителей оптоволокна, кабеля и телекоммуникационного оборудования.

Какие мощности есть сейчас и сколько потребуется России

На форуме Осеевский оценил электрическую мощность инфраструктуры ЦОДов группы в 250–270 МВт. В официальном сообщении «Ростелекома» от 5 мая 2026 года сеть «РТК-ЦОД» насчитывала 26 дата-центров и 27,8 тыс. стоек общей мощностью 235 МВт.

В масштабах страны заместитель министра энергетики Петр Конюшенко ранее оценивал мощность подключенных к сети ЦОДов примерно в 5 ГВт. В сентябре 2026 года другой замглавы Минэнерго, Эдуард Шереметцев, заявил, что потребность в мощностях ЦОДов к 2030 году может составить около 15 ГВт. Таким образом, прогнозируемая потребность втрое превышает названную ведомством текущую подключенную мощность.

Отдельно Минэнерго оценивало потребность дата-центров для искусственного интеллекта в 2–2,5 ГВт до 2030 года с последующим ежегодным ростом на 20%.

Что это значит для бизнеса

Рост спроса на ЦОДы может создать заказы далеко за пределами стройки. Осеевский ожидает перехода от крупных дата-центров возле мегаполисов к распределенной сети объектов меньшей мощности. Если этот сценарий реализуется, понадобятся не только строители, но и проектировщики, специалисты по энергоснабжению, охлаждению и телекоммуникационной инфраструктуре. Отдельные возможности появятся у производителей оптоволокна, кабеля и оборудования связи: территориально разнесенные ЦОДы потребуется соединять линиями передачи данных.

Переход от воздушного охлаждения к жидкостному, о котором также говорил глава «Ростелекома», может увеличить спрос на разработчиков и поставщиков соответствующих инженерных систем. Поэтому для бизнеса перспективное направление — не только владение дата-центрами, но и их инфраструктура.

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