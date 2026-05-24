Система управления дорожным движением на базе ИИ снизила задержки на шести перегруженных перекрестках в британском регионе Тис-Вэлли суммарно на 5 тыс. часов за 12 месяцев. По данным Объединенного транспортного управления Тис-Вэлли (Tees Valley Combined Authority), на отдельных участках сокращение времени ожидания составило до 50%. Инвестиции в проект превысили £2 млн.

Система работает на основе цифрового двойника дорожной сети — виртуальной модели, которая в реальном времени анализирует потоки транспорта на 57 связанных узлах и 196 светофорных объектах в Тисайде, Дарлингтоне и Хартлпуле. На основе этих данных алгоритм прогнозирует возникновение заторов и автоматически корректирует фазы светофоров.

Наибольший эффект зафиксирован на одной из крупных развязок: за год там было сэкономлено 2780 часов ожидания. Технология относится к классу «умных городских транспортных систем» и реализована в рамках проекта FUSION с более широкой программой Digital Twin.

Принцип работы схож с решениями, которые внедряют крупные европейские города: живые данные с дорожных датчиков поступают в модель, которая строит прогнозы и без участия оператора корректирует логику светофоров. Ключевое отличие от стандартных адаптивных систем — использование предиктивной, а не реактивной логики.



Аналогичные системы тестируются в ряде других британских городов, однако публично верифицированные данные о сокращении задержек в таком масштабе появляются нечасто. Тис-Вэлли фактически предоставил один из первых задокументированных кейсов с измеримым эффектом за полный операционный год.

Следующий этап проекта предполагает расширение охвата системы и интеграцию данных с общественным транспортом. Конкретные сроки и бюджет дополнительных работ транспортное управление пока не раскрывало.

Муниципальные власти российских городов уже давно тестируют подобные ИИ-системы управления дорожным движением. Так, в Нижнем Новгороде в 2025 году установили новые детекторы, которые анализируют дорожную ситуацию и автоматически переключают сигналы светофоров. А в Москве в феврале 2026 года запустили эксперимент, в рамках которого ИИ доверили управлением дорожным движением в целом микрорайоне.

