Искусственный интеллект помогает искать материалы, которые в будущем могут сделать чипы для ИИ менее горячими и энергоемкими. Американский стартап Discovered Materials запустил систему ИИ-агентов, способную генерировать тысячи гипотез о новых материалах и проверять их свойства с помощью компьютерных симуляций.

Mohamed Nohassi, Unsplash

Проблема, которую пытается решить компания, напрямую связана с развитием ИИ. Современные ускорители, на которых работают нейросети, потребляют много энергии и выделяют значительное количество тепла. Поэтому дата-центрам приходится устанавливать мощные системы охлаждения, которые сами требуют дополнительных ресурсов.

Discovered Materials хочет найти вещества, которые можно будет использовать при производстве микросхем для улучшения их тепловых характеристик. Для этого основатели стартапа Адвайт Шридхар и Акаш Рамдас создали программный конвейер: ИИ-агенты предлагают потенциальные материалы, а специальные физические модели симулируют их свойства и отбирают наиболее перспективные варианты.

По словам Шридхара, раньше во время работы над диссертацией Рамдас мог сформулировать около 20 гипотез в день. Теперь агенты способны работать круглосуточно и генерировать уже тысячи предположений за сутки.

Стартап утверждает, что уже обнаружил несколько материалов с характеристиками, сопоставимыми с веществами, которые используют крупные производители микросхем. Однако конкретные составы компания пока не раскрывает.

Здесь и возникает главная сложность. Материал недостаточно просто сделать хорошим проводником тепла. Он должен одновременно обладать подходящими электрическими свойствами, выдерживать технологический процесс производства и быть пригодным для изготовления реальных компонентов. Улучшение одной характеристики может ухудшить другую.

«Материал полезен в реальном мире только в том случае, если все его свойства сходятся одновременно», — объяснил партнер Lightspeed Хемант Мохапатра, сравнив поиск подходящего вещества с игрой в «ударь крота».

Поэтому в Discovered Materials считают, что обнаружение новых веществ — лишь первая часть задачи. Следующий этап требует лабораторных экспериментов и производства образцов, а именно этот процесс пока невозможно существенно ускорить одним ИИ.

Компания привлекла $9 млн в посевном раунде, который возглавил Lightspeed India Partners. После выхода из акселератора Y Combinator в стартап также вложились Peak XV Partners и частные инвесторы, включая Пола Грэма.

Discovered Materials рассчитывает в следующем году найти материалы, которые можно будет запатентовать и лицензировать производителям микросхем. Если это получится, ИИ впервые поможет не просто придумать новое вещество на экране, а решить одну из проблем, созданных самим стремительным развитием искусственного интеллекта.

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