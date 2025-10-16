Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic планирует более чем удвоить или утроить годовую выручку в 2026 году благодаря росту корпоративных продаж, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания рассчитывает достичь показателя в $9 млрд к концу 2025 года, а на следующий год устанавливает базовый прогноз в $20 млрд и оптимистичный сценарий в $26 млрд.

Представители Anthropic подтвердили агентству, что годовая выручка в октябре приближается к $7 млрд — в августе она превышала $5 млрд. От комментариев относительно будущих показателей компания отказалась. Среди драйверов роста называют корпоративное направление, которое обеспечивает около 80% всех поступлений. База бизнес-клиентов насчитывает более 300 тыс. организаций, использующих продукты через API.

Одним из ключевых продуктов стал инструмент для генерации кода Claude Code, запущенный в текущем году. Его годовая выручка уже достигла почти $1 млрд, отметил один из собеседников агентства. В среду стартап представил обновленную версию своей самой доступной модели Haiku 4.5, цена которой составляет примерно треть от стоимости модели среднего уровня Sonnet 4. Шаг направлен на привлечение компаний, заинтересованных в эффективных, но недорогих ИИ-решениях.

По темпам развития Anthropic приближается к лидеру рынка OpenAI, создателю ChatGPT. В августе OpenAI сообщила о достижении годовой выручки в $13 млрд и прогнозирует превысить $20 млрд к концу года за счёт роста ChatGPT с базой более 800 млн еженедельных активных пользователей.

Финансовые успехи Anthropic сопровождаются активным фандрайзингом. В сентябре стартап привлек $13 млрд в раунде серии F под руководством ICONIQ, что подняло оценку до $183 млрд — более чем вдвое выше мартовских $61,5 млрд. Среди инвесторов компании — Google (входит в Alphabet) и Amazon.

Anthropic расширяет географию продаж и работает с государственными структурами. Так, в августе компания объявила о продаже модели Claude правительству США за $1.