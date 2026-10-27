ИИ-агенты смогут выполнять часть услуг, которые сегодня компании продают клиентам, а снижение затрат на сотрудников не обязательно приведет к росту прибыли. Такой сценарий на SOC Forum представил китайский писатель и футуролог, соавтор книги «ИИ 2041» Чэнь Цюфань. В своем выступлении он предложил бизнесу готовиться к трем вариантам использования технологии: ИИ как помощник, как самостоятельный агент и как инфраструктура, — и дал участникам форма множество тем для размышления.

Чэнь Цюфань — китайский писатель-фантаст и футуролог, работавший в Google China и Baidu. Вместе со специалистом по искусственному интеллекту и инвестором Кай-Фу Ли он написал книгу «ИИ 2041», которая объединяет художественные сценарии будущего с объяснением технологий.

«Когда ИИ способен действовать, за что компания сможет брать деньги?» — спросил Чэнь.

По его прогнозу, часть функций бизнеса перейдет к цифровым помощникам покупателей:

«Возможно, их агент уже сможет решать многие задачи, которые вы предлагаете решать сейчас. Поэтому подумайте: что нового вы можете предложить, какие возможности здесь возникают?»

Меньше расходов не гарантирует больше прибыли

В первом предложенном футурологом сценарии ИИ помогает сотрудникам работать быстрее и позволяет компаниям обходиться меньшими силами. Но похожие инструменты получат и конкуренты, поэтому экономия может привести к ценовой борьбе.

«Вам не нужно столько людей, вы можете работать быстрее, а ваши клиенты готовы платить меньше. […] Все конкуренты на рынке тоже могут использовать таких ИИ-помощников — и использовать цену как оружие», — сказал Чэнь.

В качестве аналогии он привел туристический бизнес: после появления онлайн-бронирования поиск билетов перестал быть достаточной причиной для обращения к посреднику. По его мнению, возможности сохраняются у тех, кто способен справляться со сложными запросами — например, срочно менять маршрут после отмены рейса или помогать человеку в опасной ситуации.

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«Как нам переосмыслить услугу или продукт, чтобы не только удовлетворять существующий спрос, но и открывать новые возможности, расширять рынок или находить новые потребности?» — сформулировал он темы для размышления для руководителей компаний, внедряющих ИИ-помощников.

Агенты берут клиентов, а платформы — комиссии

Во втором сценарии цифровые агенты не просто дают советы, а самостоятельно ищут предложения, ведут переговоры и заключают сделки. Тогда между компанией и ее покупателем появляется новый участник, который определяет, какие предложения заслуживают внимания.

«В будущем у многих агентов могут появиться собственные списки предпочтительных клиентов и сервисов. Это похоже на справочники “Желтые страницы”, которыми мы пользовались раньше, но теперь их будут формировать и оценивать ИИ-агенты», — спрогнозировал Чэнь.

На слайде он обозначил этот сдвиг как появление нового «привратника» — участника, контролирующего доступ к клиенту. Рядом указал два условия подготовки бизнеса: проверяемые условия сделок и альтернативные каналы продаж.

«Если взаимодействие с агентом не складывается, можем ли мы найти другой способ продавать напрямую нашим клиентам? Отношения с клиентами становятся еще более значимыми, более важными», — сказал спикер.

Отдельный вопрос — сколько компания сохранит после оплаты услуг посредников:

«Возможно, вам придется платить дополнительные сборы за каждую транзакцию, за каждый просмотр. Изменит ли это то, как вы зарабатываете? Как нам рассчитывать реальную маржу после всех этих сборов?»

Чем глубже внедрение ИИ, тем сложнее сменить поставщика

Третий сценарий — ИИ становится инфраструктурой, в которой сосредоточены данные компании, история операций и знания о рабочих процессах. Здесь Чэнь предложил заранее оценивать не только стоимость подключения, но и возможность выхода.

«Есть ли у вас право выгрузить данные? Есть ли у вас право выйти? Есть ли у вас право перейти к другому поставщику инфраструктуры? Вот какие вопросы возникнут в будущем», — заявил он.

На слайде среди ключевых условий для этого сценария указаны права на выгрузку данных и восстановление работы, а также практическая отработка перехода к другому поставщику. Среди показателей, которые нужно учитывать, — платежи и время выхода из системы.

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Проверять готовность к сбоям Чэнь предложил еще до масштабирования:

«Что, если ваш основной поставщик ИИ однажды отключится, подвергнется атаке и станет недоступен? Что нам делать? Сможем ли мы найти альтернативу? Сможем ли мы достаточно быстро удовлетворить потребности клиентов?».

Кто ответит за обещания машины

Возможность автономно договориться о сделке не означает, что компания сможет ее выполнить. Чэнь предложил представить ситуацию в 2030 году: агент успешно провел переговоры, но согласился на условия, которые заводу не под силу.

«Все происходит по правилам. Все эффективно, все автономно. Но это означает, что какому-то реальному человеку придется работать сверхурочно, разбираться со всеми этими невыполнимыми задачами. И, возможно, именно ему или ей придется впоследствии оплачивать все издержки», — сказал он.

Поэтому компаниям придется заранее определять полномочия агентов, пределы расходов и порядок исправления ошибок. «Кто может остановить агента и оплатить восстановление?» — сформулировал Чэнь один из главных вопросов автоматизации.

Что это значит для бизнеса

Чэнь предлагает готовиться не к одному неизбежному будущему, а проверять несколько сценариев. Он обозначил горизонт как 2030 год, а время для решений — 2026–2027 годы. В центре проверки три вещи: спрос на услугу, прибыль после комиссий и контроль над инфраструктурой.

«Почему ваша компания, ваша услуга, ваш продукт все еще значимы, важны, незаменимы? И как развивать бизнес устойчиво — не только с технологической, но и с человеческой точки зрения?» — такими вопросами он завершил выступление.

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