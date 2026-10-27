ИИ-агенты смогут выполнять часть услуг, которые сегодня компании продают клиентам, а снижение затрат на сотрудников не обязательно приведет к росту прибыли. Такой сценарий на SOC Forum представил китайский писатель и футуролог, соавтор книги «ИИ 2041» Чэнь Цюфань. В своем выступлении он предложил бизнесу готовиться к трем вариантам использования технологии: ИИ как помощник, как самостоятельный агент и как инфраструктура, — и дал участникам форма множество тем для размышления.
Чэнь Цюфань — китайский писатель-фантаст и футуролог, работавший в Google China и Baidu. Вместе со специалистом по искусственному интеллекту и инвестором Кай-Фу Ли он написал книгу «ИИ 2041», которая объединяет художественные сценарии будущего с объяснением технологий.
«Когда ИИ способен действовать, за что компания сможет брать деньги?» — спросил Чэнь.
По его прогнозу, часть функций бизнеса перейдет к цифровым помощникам покупателей:
«Возможно, их агент уже сможет решать многие задачи, которые вы предлагаете решать сейчас. Поэтому подумайте: что нового вы можете предложить, какие возможности здесь возникают?»
В первом предложенном футурологом сценарии ИИ помогает сотрудникам работать быстрее и позволяет компаниям обходиться меньшими силами. Но похожие инструменты получат и конкуренты, поэтому экономия может привести к ценовой борьбе.
«Вам не нужно столько людей, вы можете работать быстрее, а ваши клиенты готовы платить меньше. […] Все конкуренты на рынке тоже могут использовать таких ИИ-помощников — и использовать цену как оружие», — сказал Чэнь.
В качестве аналогии он привел туристический бизнес: после появления онлайн-бронирования поиск билетов перестал быть достаточной причиной для обращения к посреднику. По его мнению, возможности сохраняются у тех, кто способен справляться со сложными запросами — например, срочно менять маршрут после отмены рейса или помогать человеку в опасной ситуации.
«Как нам переосмыслить услугу или продукт, чтобы не только удовлетворять существующий спрос, но и открывать новые возможности, расширять рынок или находить новые потребности?» — сформулировал он темы для размышления для руководителей компаний, внедряющих ИИ-помощников.
Во втором сценарии цифровые агенты не просто дают советы, а самостоятельно ищут предложения, ведут переговоры и заключают сделки. Тогда между компанией и ее покупателем появляется новый участник, который определяет, какие предложения заслуживают внимания.
«В будущем у многих агентов могут появиться собственные списки предпочтительных клиентов и сервисов. Это похоже на справочники “Желтые страницы”, которыми мы пользовались раньше, но теперь их будут формировать и оценивать ИИ-агенты», — спрогнозировал Чэнь.
На слайде он обозначил этот сдвиг как появление нового «привратника» — участника, контролирующего доступ к клиенту. Рядом указал два условия подготовки бизнеса: проверяемые условия сделок и альтернативные каналы продаж.
«Если взаимодействие с агентом не складывается, можем ли мы найти другой способ продавать напрямую нашим клиентам? Отношения с клиентами становятся еще более значимыми, более важными», — сказал спикер.
Отдельный вопрос — сколько компания сохранит после оплаты услуг посредников:
«Возможно, вам придется платить дополнительные сборы за каждую транзакцию, за каждый просмотр. Изменит ли это то, как вы зарабатываете? Как нам рассчитывать реальную маржу после всех этих сборов?»
Третий сценарий — ИИ становится инфраструктурой, в которой сосредоточены данные компании, история операций и знания о рабочих процессах. Здесь Чэнь предложил заранее оценивать не только стоимость подключения, но и возможность выхода.
«Есть ли у вас право выгрузить данные? Есть ли у вас право выйти? Есть ли у вас право перейти к другому поставщику инфраструктуры? Вот какие вопросы возникнут в будущем», — заявил он.
На слайде среди ключевых условий для этого сценария указаны права на выгрузку данных и восстановление работы, а также практическая отработка перехода к другому поставщику. Среди показателей, которые нужно учитывать, — платежи и время выхода из системы.
Проверять готовность к сбоям Чэнь предложил еще до масштабирования:
«Что, если ваш основной поставщик ИИ однажды отключится, подвергнется атаке и станет недоступен? Что нам делать? Сможем ли мы найти альтернативу? Сможем ли мы достаточно быстро удовлетворить потребности клиентов?».
Возможность автономно договориться о сделке не означает, что компания сможет ее выполнить. Чэнь предложил представить ситуацию в 2030 году: агент успешно провел переговоры, но согласился на условия, которые заводу не под силу.
«Все происходит по правилам. Все эффективно, все автономно. Но это означает, что какому-то реальному человеку придется работать сверхурочно, разбираться со всеми этими невыполнимыми задачами. И, возможно, именно ему или ей придется впоследствии оплачивать все издержки», — сказал он.
Поэтому компаниям придется заранее определять полномочия агентов, пределы расходов и порядок исправления ошибок. «Кто может остановить агента и оплатить восстановление?» — сформулировал Чэнь один из главных вопросов автоматизации.
Чэнь предлагает готовиться не к одному неизбежному будущему, а проверять несколько сценариев. Он обозначил горизонт как 2030 год, а время для решений — 2026–2027 годы. В центре проверки три вещи: спрос на услугу, прибыль после комиссий и контроль над инфраструктурой.
«Почему ваша компания, ваша услуга, ваш продукт все еще значимы, важны, незаменимы? И как развивать бизнес устойчиво — не только с технологической, но и с человеческой точки зрения?» — такими вопросами он завершил выступление.
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