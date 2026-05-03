Американская Академия кинематографических искусств и наук официально закрыла дверь для проектов, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта. Новые правила, опубликованные в пятницу, прямо ограничивают участие таких работ в борьбе за премию «Оскар».

Mirko Fabian, Unsplash

Теперь на награды смогут претендовать только актерские работы, «указанные в титрах фильма и явно исполненные людьми». Аналогичное требование введено и для сценариев — они должны быть написаны людьми, чтобы попасть в шорт-листы.

Академия также закрепила за собой право запрашивать дополнительную информацию о степени использования ИИ в производстве фильма, включая детализацию «человеческого участия» в создании проекта. Это означает фактическое введение механизма контроля за внедрением генеративных моделей в киноиндустрию.

Читайте также Luma AI станет продакшн-студией и начнет делать контент сама

Решение принято на фоне растущего числа кейсов, связанных с применением ИИ в кино и медиа. В индустрии обсуждают эксперименты с цифровыми двойниками, включая проект с участием Вэл Килмер, а также появление полностью синтетических актеров вроде Тилли Норвуд, регулярно попадающих в новостную повестку.

Технологический прогресс в области видеогенерации также вызывает тревогу среди режиссеров и продюсеров: новые модели делают возможным создание реалистичного контента без участия живых исполнителей, что ставит под вопрос традиционные роли в кинопроизводстве.

Неудивительно, что искусственный интеллект стал одним из ключевых конфликтов во время забастовок актеров и сценаристов 2023 года, где вопрос защиты авторских прав и рабочих мест оказался центральным.

Читайте также OpenAI выходит в медиа: компания купила техношоу из Кремниевой долины

Тенденция распространяется и на другие креативные индустрии. В издательском секторе уже зафиксированы случаи, когда книги отзывались из продажи из-за подозрений в использовании ИИ, а профессиональные объединения авторов все чаще заявляют: такие работы не должны претендовать на литературные премии.

Фактически речь идет о формировании нового стандарта — разделения «человеческого» и «сгенерированного» творчества. Решение Академии может стать прецедентом, который задаст правила игры для всей глобальной индустрии развлечений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.