Компания OpenAI, конкурирующая с Anthropic за корпоративных клиентов, приобрела онлайн-шоу о технологиях TBPN, которое завоевало лояльную аудиторию в Силиконовой долине за счет интервью с главами крупнейших компаний, сообщает Reuters.

Основатели TBPN Джон Куган и Жорди Хейс, запустившие проект в конце 2024 года как альтернативу медиа вроде CNBC, присоединятся к OpenAI в рамках кадровых перестановок, объявленных в четверг.

Сделка удивила рынок, учитывая, что OpenAI ранее не заявляла о планах выходить в медиа и недавно приостановила разработку видеогенератора Sora, сосредоточив внимание на прибыльном рынке инструментов для программирования с помощью ИИ.

Финансовые детали сделки не раскрываются. В компании заявили, что приобретение TBPN поможет компании напрямую доносить свои планы и влиять на повестку вокруг ИИ.

Ранее убыточный стартап TBPN пообещал сохранить редакционную независимость после покупки OpenAI. В рассылке Prompt команда отметила, что подобные сделки — обычная практика: «В этом нет ничего нового. Медиакомпании давно входят в состав крупных предприятий, будь то ABC/CBS/NBC, входящие в конгломераты, или Microsoft, участвующая в создании MSNBC, или Bloomberg News, принадлежащая Bloomberg LP».

В ток‑шоу TBPN участвовали такие известные гости, как генеральный директор Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, кинорежиссер Джеймс Кэмерон и глава OpenAI Сэм Альтман.

Параллельно OpenAI ведет переговоры с частными фондами о создании совместных предприятий, предлагая инвесторам доходность 17,5% и приоритетный доступ к новым моделям искусственного интеллекта. Так компания рассчитывает усилить позиции на корпоративном рынке и опередить Anthropic.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

