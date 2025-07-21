Робот Tesla Optimus оттачивает свои навыки качественного обслуживания гостей. Он отдает воздушную кукурузу детям в новой закусочной Tesla Diner. Об этом говорится в сообщении клуба владельцев этих автомобилей в Кремниевой долине в X.

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Новый комплекс Tesla’s Hollywood Diner and Supercharger в Лос-Анджелесе, который объединяет зарядную станцию и автокинотеатр, открывается 21 июля. В состав объекта входит 80 станций V4 Supercharger с высокой скоростью зарядки электромобилей. Гости также смогут посмотреть фильмы на двух больших LED-экранах размером 13,5 метра, звук которых будет передаваться через автомобильные аудиосистемы Tesla.

Tesla Owners Silicon Valley в X

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск разработал серию антропоморфных роботов еще в 2021 году, а первые два прототипа Optimus компания показала уже через год. Бизнесмен объявил, что этот робот «станет самым значимым изобретением за всю историю». Он может стричь газон, гулять с собакой, заботиться о детях или просто стать хорошим другом. «Что бы вы ему не придумали, он сможет это сделать», — заявил Маск.

Человекоподобный Optimus уже научился распознавать и брать в руки предметы, а также ровно ходить. Роботы подавали коктейли, танцевали и беседовали с гостями на мероприятии Маска Cybercab с помощью сотрудников Tesla.

Ранее «Инк» писал, что автопроизводитель запустил беспилотное такси в США.