Основатель xAI Илон Маск раскрыл сроки выхода сразу двух новых версий ИИ-модели Grok. По его словам, Grok 4.6 должна появиться примерно 7 августа, а Grok 4.7 — еще через несколько недель. Первая модель получит 1,5 трлн параметров, вторая — 2,1 трлн. Маск пообещал, что старшая версия превзойдет младшую почти во всем, но будет немного медленнее.

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Выход Grok 4.6 намечен примерно на 7 августа 2026 года, однако точную дату Маск не называл. По его словам, модель будет насчитывать 1,5 трлн параметров. При ее подготовке xAI также значительно улучшила этапы SFT и RL — дообучения с учителем и обучения с подкреплением. Что именно изменилось в этих процессах, Маск не уточнил.

На этапе SFT модель дообучают на отобранных примерах, а с помощью RL корректируют ее поведение через систему вознаграждений. Однако Маск не опубликовал ни результатов тестирования Grok 4.6, ни сравнения с предыдущей версией. Поэтому утверждать, что модель станет точнее выполнять запросы и лучше справляться с многошаговыми задачами, пока рано.

Grok 4.7, по плану Маска, выйдет через несколько недель после Grok 4.6. Точную дату он не назвал. Модель получит 2,1 трлн параметров — на 40% больше, чем Grok 4.6. Маск пообещал, что она превзойдет предшественницу во всем, кроме скорости выдачи ответов, но пока не подкрепил эту оценку результатами тестов.

Единственным названным Маском недостатком Grok 4.7 стала скорость работы. Ответы модели будут формироваться немного дольше, чем у Grok 4.6. Насколько возрастет задержка и будет ли замедление напрямую связано с увеличением числа параметров, он не уточнил.

Одновременно Маск заявил, что Grok 4.7 будет эффективнее расходовать токены, однако методику расчета он не привел. В материалах о Grok 4.5 xAI оценивала этот показатель по среднему числу выходных токенов, которое требовалось модели для решения задачи. Поэтому из анонса пока нельзя сделать вывод о снижении вычислительных затрат или нагрузки на инфраструктуру.

Заявленные 1,5 и 2,1 трлн параметров выделяют новые версии Grok масштабом, однако сама по себе эта цифра не гарантирует более высокого качества. На результат также влияют архитектура, данные, методы дообучения и число параметров, которые модель задействует при каждом запросе. Напрямую сравнить Grok с системами OpenAI, Anthropic и Google нельзя, поскольку разработчики большинства закрытых моделей не раскрывают их размер.

Если заявленный график сохранится, Grok 4.6 выйдет примерно через три недели после Grok 4.5, которую xAI представила 16 июля. Еще через несколько недель должна последовать Grok 4.7. Пока Маск не уточнил, где именно появятся новые модели, будут ли они сразу доступны через API и сколько будет стоить их использование.

Стоимость обучения Grok 4.6 и 4.7, а также требования к оборудованию Маск не раскрыл. xAI сообщала, что Grok 4.5 обучали на десятках тысяч ускорителей Nvidia GB300, а совокупная мощность кластеров Colossus I и II к концу 2025 года превысила 1 млн эквивалентов H100. Однако компания пока не уточняла, какую часть этой инфраструктуры задействует для новых моделей и потребуется ли ей дополнительное расширение.

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