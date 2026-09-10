Boring Company Илона Маска привлекла $3 млрд в новом раунде финансирования. По его итогам компанию оценили в $23 млрд — почти в четыре раза дороже, чем в 2022 году.

Darcey Beau, Unsplash

Раунд возглавили инвесторы из ОАЭ и связанные с ними структуры. К финансированию также присоединились Human Capital, Vy Capital, Valor Equity Partners, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Temasek, Shamal Holding и Baron Capital.

Значительную часть привлеченных средств компания направит на Dubai Loop — сеть подземных тоннелей в Дубае. Ее протяженность должна превысить 150 км, а пассажиров по ней планируют перевозить на высокой скорости. Boring Company также намерена расширить штат инженеров, производственных специалистов и сотрудников, отвечающих за работу инфраструктуры.

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Часть инвестиций Boring Company направит и на другие проекты Loop в США — в частности, в Лас-Вегасе и Нэшвилле. В Лас-Вегасе компания уже развивает собственную сеть тоннелей, тогда как Dubai Loop должен стать одним из крупнейших ее проектов за пределами США.

Соглашение о строительстве Dubai Loop Boring Company и Управление дорог и транспорта Дубая заключили в 2025 году. Сеть должна перевозить пассажиров под землей и стать альтернативой части поездок по перегруженным городским дорогам.

Маск основал Boring Company в 2017 году. Компания занимается строительством тоннелей и развитием подземной транспортной инфраструктуры. В основе идеи — перенос части городского трафика под землю, который, по замыслу Маска, должен помочь бороться с пробками. В 2022 году Boring Company привлекла $675 млн при оценке в $5,7 млрд. Маск готовит одну из крупнейших сетей тоннелей Boring Company в Дубае

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